Ministerstvo školstva si Deň učiteľov pripomína celý týždeň, má pre nich aj špeciálny dar

Ministerstvo školstva si Deň učiteľov pripomína počas celého týždňa na sociálnych sieťach a takisto špeciálnym darom – nasvietením Bratislavského hradu.

Robí tak na znak vďaky a úcty nielen voči učiteľom, ale všetkým pedagogickým, nepedagogickým a aj odborným zamestnancom škôl, asistentom, a v tomto roku aj „domácim“ učiteľom – rodičom. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Desaťtisíce učiteľov

V aktuálnom školskom roku 2020/2021 je v regionálnom školstve zamestnaných na ustanovený pracovný čas 73 718 učiteľov. Z toho je 17 292 zamestnaných v materských školách, 31 225 v základných školách, 4 054 v základných umeleckých školách, 120 v jazykových školách, 5 337 na gymnáziách a športových školách, 646 na konzervatóriách, 9 764 na stredných odborných školách a 98 na stredných školách ostatných ministerstiev.

Na špeciálnych školách vyučuje 4 981 učiteľov zamestnaných na ustanovený pracovný čas. Školy pri zdravotníckych zariadeniach zamestnávajú 201 učiteľov na ustanovený pracovný čas.

Väčšina pedagógov sú ženy

„Zaujímavosťou je, že 85 percent učiteľov tvoria ženy. Učitelia do 25 rokov tvoria 3,5 percenta všetkých učiteľov, vo veku od 26 do 40 rokov tretinu, od 41 do 55 rokov 42,5 percenta, od 56 do 65 rokov necelých 20 percent a nad 65 rokov 1,5 percenta všetkých učiteľov,“ uviedlo ministerstvo.

Slováci a Česi oslavujú Deň učiteľov od roku 1955. Dátum 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň sa totiž narodil Ján Amos Komenský. Deň učiteľov sa začal v Československu oslavovať v roku 1955. Ostalo to tak aj po tom, ako v roku 1994 vyhlásila organizácia UNESCO Svetový deň učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra.