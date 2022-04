Ministerstvo školstva upraví prijímacie pohovory pre ukrajinských študentov, neznalosť slovenského jazyka ich nedištancuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje urobiť úpravy pre ukrajinských študentov v prijímacích pohovoroch na stredné školy.

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo poukázal na to, že v slovenskom vzdelávacom systéme je zatiaľ umiestnených 6 804 detí z Ukrajiny, z ktorých je 679 na stredných školách.

Gröhling priblížil, že pripravujú dve varianty. Jedna sa bude týkať druhého kola pohovorov na stredné školy a druhá rieši umiestňovanie na stredné školy cez regionálne úrady školskej správy, ktorá spadá pod ministerstvo.

„V každom kraji je vyčlenený jeden človek, ktorý bude zodpovedný za to, aby aj dieťa, ktoré je veľmi dobré v matematike, ale nezvládlo by prijímacie pohovory zo slovenčiny, ale chcelo by ísť na vychýrené matematické gymnázium, aby sa na tú školu, ak urobí prijímací pohovor z matematiky, dostalo,“ objasnil. Zároveň zdôraznil, že budú dodržané jednotlivé štandardy. Uvedomuje si však, že to bude náročné.