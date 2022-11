Motivačné štipendiá pre maturantov študujúcich na Slovensku by mali začať vyplácať čoskoro, Fedáka omeškanie mrzí

Motivačné štipendiá pre talentovaných maturantov, ktorí sa rozhodli študovať na Slovensku, by sa mali začať vyplácať čoskoro. Výber štipendistov bol ukončený a zanedlho by mali byť podpísané zmluvy s vysokými školami, ktoré budú štipendiá vyplácať podľa výsledkov výberu.

Štipendiá vyplatia aj spätne

Štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák uviedol, že štipendiá budú vyplácané aj spätne a omeškanie neovplyvní ich výšku. Štipendisti študujúci na slovenských vysokých školách by nemali prísť o žiadne prostriedky. Štipendijná schéma bude počas prvých rokov súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

V máji bola vyhlásená pilotná výzva, určená talentovaným maturantom, ktorí sa rozhodli študovať na vysokej škole v SR, a tiež sociálne znevýhodneným mladým ľuďom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o tom informovalo v tlačovej správe.

Nie všetko išlo podľa plánu, tvrdí Fedák

„Mrzí nás, že napriek pôvodným plánom došlo k omeškaniu pri vyhodnotení prvej výzvy tejto schémy. Uvedomujeme si však, že išlo o novú a na Slovensku unikátnu schému, u ktorej bolo očakávanie na čo najrýchlejšie spustenie vo veľmi krátkom čase na prípravu. Na základe nášho monitorovania situácie vieme, že nie všetko išlo tak, ako bolo na začiatku plánované. Pozitívom je, že záujem o toto štipendium bol vyšší, než sa očakávalo – to však zároveň prinieslo niektoré oneskorenia súvisiace s overovaním splnenia podmienok. Zároveň sa pri plánovaní schémy vychádzalo z predpokladu jednoduchších procesov, než nakoniec ukázala realita, pretože bolo potrebné zohľadňovať viaceré špecifické podmienky súvisiace so zdrojom financovania. Naozaj je nám ľúto, že riešenie tohto procesu sprevádzalo viacero komplikácií, ktoré vrhali nie to najlepšie svetlo na celý projekt, vo výsledku čoho ostalo mnoho šikovných mladých ľudí v neistote,“ uviedol Fedák.

Dodal, že ako predošlé, tak i súčasné vedenie ministerstva robilo všetko pre to, aby sa proces nezdržiaval. Verí, že sa im podarilo zachytiť nedostatky a ďalší ročník už bude realizovaný bez problémov.