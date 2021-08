Myjava má zaočkovaných 77 percent zamestnancov základných a materských škôl

Zaočkovanosť zamestnancov myjavských základných a materských škôl výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Kým ten sa pohybuje na úrovni 66 percent, v Myjave absolvovalo vakcináciu 174 z 225 pracovníkov škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času, čo predstavuje 77 percent. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.

Vyššia miera zaočkovanosti je u pedagogických zamestnancov, ktorých sa zatiaľ dalo zaočkovať 118 z celkového počtu 140.

Takmer stopercentnú zaočkovanosť eviduje Základná škola (ZŠ) s materskou školou Turá Lúka, takmer 90 percent zamestnancov je zaočkovaných aj v ZŠ Viestova.

„Keďže samospráva ako zriaďovateľ týchto škôl by rada v čo najvyššej miere eliminovala možné riziká zatvorenia tried, jedální i celých škôl, bude sa naďalej v spolupráci s vedením zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti snažiť o zvyšovanie miery zaočkovania zamestnancov. Ideálne by bolo, ak by sa k začiatku nového školského roka podarilo dosiahnuť hodnotu aspoň 80 percent v každom z týchto zariadení,“ uviedol Hrin.