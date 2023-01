Na ministerstve je väčšina ľudí nekompetentná a politicky dosadená. Len vďaka jednotlivcom vzdelávanie ešte neskolabovalo

Vzhľadom na dlhodobý vývoj situácie v školstve na Slovensku, tento rok nebol ničím iný, prekvapujúci, ani výnimočný. Školstvo sa konštantne hýbe iba vďaka jednotlivcom v školách, napriek akémukoľvek ministrovi a reformám.

„Len vďaka nim systém vzdelávania ešte neskolaboval,“ vyhlásila Slovenská komora učiteľov (SKU) v rámci reakcie na udalosti uplynulého roku. SKU uviedla, že zamestnancom v školách v dôsledku inflácie od roku 2020 neustále klesajú reálne platy, takže školské profesie patria naďalej k najhoršie plateným profesiám s vysokoškolským vzdelaním v SR.

Ministerstvo potrebuje odborníkov, nie začiatočníkov

„Na ministerstve treba dosadiť odborníkov, nie začínajúcich pracovníkov, ktorí sa učia robením systémových chýb. Sú potrebné výberové konania na pozície ľudí na ministerstve a v priamo riadených organizáciách. Aktuálne je väčšina ľudí v tejto organizácii politicky dosadená a nekompetentná,“ uviedla SKU v zmysle očakávaní pre rok 2023.

Komora dodala, že ak chcú naplniť Plán obnovy a začať nové eurofondové obdobie, potrebujú masívnejší nárast spolupráce, spájanie rôznych odborných skupín a verejnú diskusiu, vysokú transparentnosť procesov, zverejňovanie všetkého, čo súvisí s rozhodovaním.

Chcú riešiť zákony i financovanie

„Potrebujeme komplexne prepracovať zákon o riadení škôl, demokracii v školách a radách škôl. Potrebujeme, aby sa konečne riešil spôsob financovania materských škôl a školských zariadení. Očakávame, že z projektových pozícií typu „pomocný vychovávateľ v materskej škole“, ktoré majú koncom tohto školského roka skončiť, sa stane trvalá pracovná pozícia a rozšíri sa do všetkých tried, nielen v povinnej predškolskej,“ uviedla SKU s tým, že je podľa nich je absurdné, že jedna učiteľka sama bez pomoci zabezpečuje súbežne vzdelávanie, výchovu, emocionálne potreby detí, pomoc pri činnostiach, pričom v bežnej triede je 23 – 25 detí.

Problémy s asistentmi na školách

„Podobne očakávame, že asistenti a asistentky, ako aj iné pozície v odborných tímoch budú postupne financované štátom, nie cez krátkodobé projekty. Veľmi potrebujeme, aby neistota udržateľnosti týchto potrebných pozícii bola nahradená stabilitou a systematickým budovaním. Očakávame sľúbené otvorenie trhu vzdelávania školských profesií nielen pre MPC/NIVAM, ktorá je politicky obsadená organizácia,“ vysvetlila SKU a dodala, že je nutné vytvoriť slobodný priestor pre kvalitu a rovnaké podmienky pre všetkých.

Komora učiteľov taktiež očakáva nové kvalitné národné projekty, ktoré budú dobre pripravené, a užitočné pre školy a poradne. „Najvyššiu prioritu má navýšenie platov zamestnancov škôl tak, ako to bolo sľúbené v krátkodobom horizonte do roku 2023, a tiež zavedenie platového automatu po vzore lekárov, aby mohli zamestnanci a zamestnankyne škôl naďalej vzdelávať a vychovávať. Nemôžeme každý rok čakať na almužnu novej vlády a neustále chodiť do ulíc,“ uviedla SKU.

O posune rezortu sa nedá hovoriť

V rámci zhodnotenia uplynulého roku SKU uviedla, že sa o pozitívnych vzostupoch a posunoch v rezorte školstva nedá hovoriť. „Dali by sa oceniť veľmi malé úspechy, ktoré vznikli po našom tlaku, ako je napríklad hodnotenie riaditeľov škôl, ktoré sa historicky prvýkrát realizovalo tento rok a výsledky ukázali, že asi desať percent škôl má v zborovni patologickú klímu,“ uviedla SKU.

Za ďalší úspech SKU pokladá aj presadenie toho, že swot analýzy škôl sa musia robiť po novom v súčinnosti s radou školy a ministerstvo presadilo malé pozitívne zmeny v debyrokratizácii na úrovni základných škôl vo vyhláške o pedagogickej dokumentácii a základnej škole.

„Ministerstvo v roku 2022 nechalo školstvo fungovať voľným spádom. Mnohé školy sú preplnené, prvácke triedy majú navýšené počty, bez asistentov a podporného personálu. V kombinácii s pandémiou a vojnou je to živná pôda pre šikanu a rizikové javy. Podpora ukrajinských detí bola absolútne nezvládnutá,“ skonštatovala SKU s tým, že tieto deti na školách iba prežívajú, sú traumatizované situáciou, ktorá stále pretrváva, pričom ministerstvo neurobilo nič.

Gröhlingovo ministerstvo zostalo len pri počúvaní

„Ministerstvo nepomohlo k zamestnávaniu ukrajinských učiteliek a psychologičiek, nepomohli metodickou ani poradenskou činnosťou. Niektoré školy oceňujú, že minister Gröhling chodil po školách, aby si vypočul ich problémy. Bohužiaľ, zostalo len pri počúvaní. Nový minister zrejme tiež nestihne viac, než cvičenie vo vlastnej rétorike,“ dodala SKU.

Ministerstvo spustilo viacero reforiem, ale žiadna nie je podľa komory učiteľov odborne pripravená, dobre načasovaná, finančne a personálne krytá a ani implementovateľná. Podľa SKU je to dôsledkom toho, že vláda neinvestuje do posilnenia odborných školských disciplín v praxi, ich sieťovania a garantovania potrebných zmien.

Komunikácia zlyháva, pravá ruka nevie, čo robí ľavá

„Donekonečna sa opakuje scenár, v ktorom ministerstvo a jeho priamo riadené organizácie iba formálne deklarujú záujem o dianie v praxi, tváriac sa, že tvoria zmeny zdola. Absolútne zlyháva komunikácia medzi ministerstvom, jeho rozpočtovkami, vysokými školami, regionálnym školstvom a neziskovým sektorom do takej miery, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá,“ uviedla SKU a uzavrela s tým, že komora učiteľov neustále opakuje a trvá na tom, že pokiaľ nebudú vyriešené základné potreby škôl, financovanie rezortu a zabezpečené dôstojné platy, tak žiadna reforma nebude úspešná.