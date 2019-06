Na rekonštrukciu internátov vyčlenili milióny eur, dotácie však naplno využilo len osem univerzít

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Financie na rekonštrukciu vysokoškolských internátov naplno využilo osem slovenských univerzít. Konkrétne sa to podarilo Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzite v Trnave. Na tento účel vyčlenil rezort školstva v minulom roku 20 miliónov eur.

Vymenili aj paplóny a vankúše

Hovorkyňa Žilinskej univerzity v Žiline Martina Slavíková v stanovisku, ktoré zaslala agentúre SITA, uvádza, že na rekonštrukciu internátov dostala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) 1 041 351 eur.

„Tieto prostriedky boli použité v Ubytovacom zariadení Veľký Diel a v Ubytovacom zariadení Hliny na rekonštrukciu balkónov a výmenu okien, termostatizáciu objektov H1-H9, opravu kanalizácie, vybudovanie vstupov do areálov, nákup kamerového systému, interiérové vybavenie izieb, výmenu paplónov a vankúšov, vnútorné opravy interiéru a podláh, maľovanie priestorov a izieb, na sanáciu výťahov a na rekonštrukciu práčovní. Pridelená účelová dotácia bola vyčerpaná v plnej výške,“ priblížila Slavíková.

Milión eur na podporu obnovy a rekonštrukcie internátov vysokých škôl dostala v minulom roku aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF).

„Tieto financie boli v plnej výške vyčerpané v súlade s určeným účelom hlavne na rekonštrukciu Študentského domova Brezový háj. V tomto roku plánujeme v rekonštrukcii tohto internátu pokračovať, rozpočtované investičné náklady sú stanovené na 6,2 milióna eur,“ objasnila pre agentúru SITA kvestorka UKF Ľubica Ehrenholdová.

Opravili výťahy aj sociálne zariadenie

Trnavské univerzity dostali dokopy 49-tisíc eur, z toho Univerzite Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave bolo vyčlenených 27-tisíc eur a Trnavskej univerzite v Trnave 22-tisíc eur. Hovorcovia oboch univerzít agentúre SITA potvrdili, že tieto financie boli vyčerpané v plnom rozsahu.

„Poskytnutú dotáciu sme vyčerpali do konca roku 2018 na posilnenie a optimalizáciu Wi-Fi siete a rekonštrukciu sanitárnych zariadení v jedinom vlastnom ubytovacom zariadení,“ priblížil hovorca Trnavskej univerzity v Trnave Jozef Žuffa.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne spotrebovala v minulom roku podľa jej hovorkyne Lucie Petríkovej sto percent pridelenej dotácie na rekonštrukciu Študentského domova v areáli Fakulty špeciálnej techniky.

Celé pridelené prostriedky využila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Podľa kvestora UVLF Róberta Schrétera použila univerzita 495 939 eur na rekonštrukciu ôsmich výťahov v študentských domovoch.

Univerzita Komenského nečerpala

Spomedzi ďalších slovenských univerzít sa najmenej darilo využívať financie na rekonštrukciu internátov Univerzite Komenského (UK) v Bratislave.

„Z prideleného balíka zatiaľ naša univerzita nečerpala, keďže existovalo riziko značného zdržania procesu rekonštrukcie. Univerzita totiž identifikovala problémy v projektovej dokumentácii na stavebné práce,“ vysvetlila pre agentúru SITA hovorkyňa UK Lenka Miller.

Zároveň priblížila, že v najbližšom čase vyhlási rektor UK verejné obstarávanie na vypracovanie novej projektovej dokumentácie, aby sa rekonštrukcia zrealizovala kvalitne, zdroje boli vynaložené efektívne a aby počas rekonštrukcie nenastali zdržania, ktoré by obmedzili študentov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave dostala na rekonštrukciu internátov 3,96 milióna eur. Z tejto sumy vyčerpala 85 percent. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol kvestor STU Dušan Faktor, uvádza, že to však nie je len o percentách, ale aj o celkovom objeme a o ďalších okolnostiach.

„Čerpanie pridelenej účelovej dotácie bolo narušené odstúpením vysúťaženej firmy od jednej zo zmlúv. Z tohto dôvodu sme ešte v roku 2018 museli uskutočniť nové verejné obstarávanie, čím sa oddialilo čerpanie pridelenej dotácie. Ak by si vysúťažená firma riadne plnila záväzky zo zmluvy, bolo by finančné čerpanie na konci roku 2018 v plnej výške. Naša univerzita rozplánovala pridelený objem na viacero etáp v štyroch z našich študentských domovov. Realizácia všetkých etáp je viazaná existujúcimi zmluvami, a tak by už nemal byť problém s preinvestovaním pridelených prostriedkov,“ zdôraznil Faktor.

Pomalé a rozdielne čerpanie

Vyčerpať v plnej miere financie na tento účel sa nepodarilo ani Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne je minuloročná dotácia pre UPJŠ v Košiciach podľa hovorkyne Lindy Babušík Adamčíkovej vyčerpaná na 97,5 percenta.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka školstva Martina Lubyová informovali po stretnutí s rektormi, ktoré sa konalo 27. mája v Banskej Bystrici, že prostriedky na rekonštrukciu internátov budú vysokým školám prideľovať diferencovane.

Dôvodom je pomalé a rozdielne čerpanie prostriedkov alokovaných v minulom roku na rekonštrukciu internátov vysokých škôl. Z 20 miliónov eur, ktoré boli na tento účel vyčlenené, sa do konca minulého roku podarilo vyčerpať len 38,8 percenta a do 17. mája tohto roku 60 percent.

Tie univerzity, ktoré už časť svojej dotácie efektívne minuli, dostanú podľa premiéra ďalšie prostriedky z 50 miliónov, ktoré vyčlenila vláda na rekonštrukciu internátov v tomto roku.