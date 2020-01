Na Slovensku chýba systém vyhľadávania nadaných žiakov, hovorí predseda SAV Šajgalík

Na Slovensku chýba systém a podpora excelentnosti. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Dodal, že problémom je aj nedostatočný záujem o vedeckú prácu a nedostatok mladých ľudí v odbore.

Šajgalík poukázal na hlavné problémy vo vede a výskume na Slovensku. Zdôraznil, že je to najmä nedostatočný záujem mladých ľudí o vedeckú prácu, ktorý, pravdepodobne, súvisí s jej nízkym finančným ohodnotením.

Práca pre najlepších

Ďalším je nedostatok mladých ľudí, „ktorí by chceli v tejto oblasti pracovať, vlastne musíme rezignovať na ich excelentnosť,“ priblížil situáciu predseda SAV. Doplnil, že sa im tak výber robí ťažko.

Vedecká práca podľa neho nie je nárokovateľná položka. „Je vyčlenená pre tých najlepších z najlepších,“ zdôraznil predseda SAV.

Podľa Šajgalíka je potrebné nastaviť systém vyhľadávania excelentných študentov vhodných pre vedeckú prácu.

„Pokiaľ nebudeme mať nastavený systém, jednoducho týchto ľudí nenájdeme. Súvisí to s tým, že keď budeme mať systém nastavený a budeme schopní nájsť špičkových ľudí, ktorí budú schopní robiť špičkovú prácu, tak potom zázemie pre nich a pracovné podmienky musia byť adekvátne,“ vysvetlil.

Krúžky tvorivého myslenia

Predseda SAV je presvedčený, že každá škola by mala mať krúžky tvorivého myslenia, do ktorých by sa dalo dobrovoľne chodiť na základných školách.

Podľa neho by sa tak deti nesegregovali a mali by možnosť rozvíjať sa v tom, v čom sú dobré. Mohli by mať možnosť pokračovať aj ďalej na strednej škole.

Ako príklad uvádza program excelentnosti v Českej republike – Česká hlavička. Ide o ucelený program zameraný na podporu nadaných študentov v technických a prírodovedných odboroch.

Zapájajú sa doňho stredoškoláci, ktorých zaujíma veda. Popri svojom štúdiu robia vedeckú prácu na vysokej škole alebo v Českej akadémii vied. Prvý ročník projektu Česká hlavička odštartoval v roku 2007.