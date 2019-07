Na Slovensku je veľká digitálna priepasť, o štúdiu informatiky uvažuje len pätina dievčat

O štúdiu informatiky alebo podobného odboru uvažuje len pätina dievčat vo veku 14 až 17 rokov. Z 21 percent však len tri percentá dievčat sú o tom rozhodnuté.

Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Ženy vo svete informačných technológií.

IT sektor sa profiloval ako mužský

Výsledky prieskumu na tlačovej besede v Bratislave predstavil autor projektu a analytik IVO Marián Velšic, ktorý konštatoval, že na Slovensku je veľká digitálna priepasť.

„Je to výsledok vývoja v IT sektore, ktorý sa profiloval ako mužský. Bohužiaľ, aj mnoho ľudí to tak vníma a ten podiel žien na pracovníkov v IT sektore je veľmi nízky. Na Slovensku je to 88 percent mužov k 12 percentám žien,“ prízvukoval Velšic.

Podľa neho jedným z riešení ako vyvážiť tento nepomer je motivovať mladé dievčatá, aby išli študovať informatiku a robili kariéru v IT sektore.

Odpovede stoviek dievčat

Výsledky prieskumu na vzorke 400 respondentiek vo veku 14 až 17 rokov tiež ukázali, že 22 percent dievčat si vie predstaviť svoju budúcu kariéru v oblasti informačných technológií. Na otázku, či by si vedeli predstaviť v budúcnosti prácu v oblasti IT, odpovedalo však len šesť percent opýtaných určite áno.

Ide napríklad o programátorky, analytičky, vývojárky, administrátorky sietí, webové dizajnérky, grafičky, multimediálne špecialistky, či špecialistky na internetovú reklamu alebo marketing.

Ako ďalej prieskum odhalil, potenciál dievčat študovať a následne pracovať v oblasti informačných technológií korešponduje s niekoľkými faktormi.

„Zvyšujú ho výborné výsledky v škole, relatívne dobrý rozsah a úroveň digitálnych stručností a pozitívny vzťah dievčat k informatike na základnej alebo strednej škole. Na druhej strane sú tu motivačné faktory, ako je záujem a príťažlivosť infotechnológií, informácie o nárokoch tohto štúdia a dôležité je aj informatické sebavedomie, keď dievčatá veria, že ich schopnosti sú aspoň také ako u chlapcov v ich veku,“ vysvetlil Velšic.

Dievčatá sú voči sebe veľmi kritické

Ďalšia analýza výsledkov ukázala, že problémom nedostatku záujmu o toto štúdium je najmä pevnosť rozhodnutia dievčat, ktorá je pomerne nízka. Podľa riaditeľky občianskeho združenia Aj ty v IT Petry Kotuliakovej je to tým, že dievčatá sú voči sebe veľmi kritické.

„Dievčatá sa veľmi obávajú náročnosti štúdia, či by to štúdium zvládli a ako by na ich neúspechy pozeralo okolie,“ konštatovala.

Problémom podľa nej je aj nedostatok informácií o profesiách v IT sektore. Veľa dievčat si totiž myslí, že IT sa rovná programovanie. Často však chýba aj podpora rodičov. Podľa prieskumu je to podobne aj v prípade úvah o kariére v oblasti IT.

Atraktivita štúdia

Pre aktivity v oblasti motivácie je dôležitá príťažlivosť toho, čo IT svet ponúka. Prieskum ukázal, že pre dievčatá, ktoré ju plánujú študovať, je na IT najatraktívnejšia možnosť realizovať sa a tvoriť (46 percent).

O odlišnom nastavení dievčat s ambíciou študovať svedčí aj ich nadpriemerný záujem o nové technológie a pokrok v tejto oblasti (23 percent) či zdôrazňovanie širokého využitia a potenciálu nových technológií (23 percent).

Projekt zameraný na potenciál dievčat študovať informatiku a uplatniť sa vo svete informačných technológií konštatuje, že pre zvýšenie podielu žien v IT sektore treba začať pracovať už s dievčatami na prvom stupni základnej školy. Kotuliaková dodala, že osemročné dievčatá sú veľmi vnímavé, nemajú ešte hlavy plné predsudkov a už vtedy sa s nimi dobre pracuje.