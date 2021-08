Na Slovensku je zaočkovaných už 66 percent učiteľov, najviac ich je v štyroch okresoch

Na Slovensku bolo k 30. júlu z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve zaočkovaných zhruba 84 500 pracovníkov. Počet zaočkovaných učiteľov, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve je tak na úrovni 66 percent.

Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s tým, že v každom okrese je zaočkovaná viac ako polovica zamestnancov škôl. Výnimkou je iba okres Kysucké Nové Mesto, kde je ich podiel 49 percent.

Vedú štyri okresy

Najvyššiu zaočkovanosť učiteľov a zamestnancov škôl evidujú v okresoch Dunajská Streda (77 percent), Šaľa (73 percent), Bratislava (72 percent) a Myjava (71 percent). Nasledujú okresy Trnava, Komárno, Dolný Kubín a Prešov (70 percent).

Tesne nad polovicou sú Detva (54 percent), Gelnica (55 percent), Čadca (55 percent) a Ilava (56 percent). Vyplýva to z údajov, ktoré ministerstvu poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) z dát k 30. júlu tohto roka.

Gröhling sa poďakoval zamestnancom

Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) sa poďakoval všetkým zamestnancom v školstve, ktorí sa zaočkovali, keď im ponúkali prioritné očkovanie učiteľov cez rezort školstva, alebo využili možnosť vakcinácie klasicky cez čakáreň.

Gröhling zároveň v súvislosti s treťou vlnou pandémie odporúča nezaočkovaným školským zamestnancom, aby využili možnosť vakcinácie.

Vidíte lepšie riešenie?

„Dve tretiny vašich kolegov sa zaočkovali. Spolu s nimi aj dva milióny Slovákov a dve miliardy ľudí na svete. Vidíte lepšie riešenie? Ja nie, pretože som jednoznačne presvedčený, že je to najlepší postup, aký máme k dispozícii. Verím, že spoločne tretiu vlnu zvládneme,“ povedal.

Ministerstvo konštatovalo, že práve školskí zamestnanci môžu byť ohrození šíriacim sa delta variantom koronavírusu pre častý kontakt s veľkým počtom žiakov, prípadne tiež pre vyšší vek. Očkovaním by podľa rezortu ochránili nielen seba, ale prispeli by k zníženiu šírenia vírusu a pomohli by, aby boli školy bezpečnými pre všetkých.

Kampaň Za otvorené školy

Gröhling odštartoval tento týždeň v Bratislavskom kraji ministerskú kampaň po Slovensku s názvom Za otvorené školy. Jej cieľom je v predstihu pred začiatkom školského roka prezentovať výhody očkovania a povzbudiť ľudí v záujme čo najviac minimalizovať zatváranie škôl.

Okrem stretnutia so zriaďovateľmi má minister školstva naplánované aj diskusie s rôznymi študentskými organizáciami, odborovými, profesnými a školskými organizáciami. Rezort plánuje k 16. augustu zriadiť aj ministerské call-centrum.