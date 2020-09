Na základnej škole v Púchove zavrel koronavírus tri triedy, žiaci sa budú učiť z domu

Testy potvrdili podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 v púchovskej Základnej škole Mládežnícka. V najväčšej zo štyroch mestských škôl v utorok 8. septembra uzavreli tri triedy, až do odvolania zostanú zatvorené dve z nich.

„Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa vyučovanie žiakov 2.B a 4.A mení z prezenčnej formy na dištančnú. Žiaci oboch tried sa vzdelávajú z domu podľa pokynov svojich vyučujúcich a až do odvolania nenavštevujú školu,“ informovala škola na svoje webovej stránke s tým, že zákonných zástupcov žiakov oboch tried budú v najbližšej dobe kontaktovať pracovníci RÚVZ.

Po viac ako týždňovej uzávere, spôsobenej nákazou koronavírusom u jednej zo zamestnankýň mestského úradu, sa do bežného pracovného režimu v stredu 9. septembra vracia púchovská radnica. Pri návšteve však platia sprísnené pravidlá.

„Pri vstupe do budovy mestského úradu sa meria telesná teplota návštevníka úradu bezkontaktným teplomerom. V prípade zistenia teploty prevyšujúcej 37,5°C sa meranie zopakuje s krátkym časovým odstupom. V prípade opakovaného zistenia telesnej teploty prevyšujúcej 37,5°C je možné odoprieť návštevníkovi vstup do budovy,“ informovala púchovská samospráva.