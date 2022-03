Nadpriemerní študenti, ktorí sa rozhodnú pre slovenskú vysokú školu, budú môcť získať štipendium

Talentovaní a nadpriemerní študenti z tohtoročných maturantov budú môcť získať nárok na štipendium vo výške 3 000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku.

Ide o plán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku.

Médiá o tom informovali štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis a riaditeľ odboru pre vzdelávanie, inovácie a verejné financie NIKA Peter Goliaš.

Škola tiež dostane peniaze

Štipendium bude financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a úspešnému uchádzačovi ho bude mesačne vyplácať vysoká škola.

Kým vysokoškolák od školy dostane každý mesiac 300 eur, daná vysoká škola dostane navyše 200 eur, ktoré má využiť na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

V tomto roku by malo byť udelených celkovo 1 400 štipendií, a to tisíc pre najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a zvyšných 400 môžu získať nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Študenti sa môžu registrovať do 31. mája na webovom portáli www.stipendia.portalvs.sk a doplniť potrebné doklady do 31. augusta. Predbežné výsledky budú známe najneskôr 15. júna.

Dôležité sú aj iné aktivity

Výsledné poradie úspešných uchádzačov závisí od získaných bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách. Na pozíciu bude vyplývať nielen dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch, ale aj výsledky v ďalších činnostiach, ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity.

Do úvahy pri hodnotení budú brané aj indikátory sociálneho znevýhodnenia. Definitívne výsledky budú známe najneskôr 31. októbra.

Medzi študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia či do špecifických znevýhodnených skupín patria nielen študenti z domácností poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, siroty a študenti s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom ale aj prvogenerační študenti, ktorí pochádzajú z domácnosti, kde obaja rodičia dosiahli maximálne základné vzdelanie.

Štátny tajomník podotkol, že postačí, aby záujemca spĺňal jednu z týchto podmienok na zaradenie do zoznamu. Zároveň dodal, že nové štipendium od ministerstva neohrozuje motivačné štipendium z vysokej školy či vyplácanie sociálneho štipendia.

Štipendium putuje so študentom

„Štipendium je na študenta, takže ono s ním putuje ďalej. To znamená, že ak by sa mu náhodou na danej škole nepáčilo, tak ide na inú vysokú školu a prenáša so sebou štipendium, aj tú študentskú časť a časť pre vysokú školu,“ povedal Paulis s tým, že vyplácanie sa nebude predlžovať.

V prípade, ak by študent odišiel na Erasmus – zahraničnú mobilitu, tak by sa mu štipendium nepozastavilo, ale vyplácalo ďalej.

Goliaš poukázal na to, že podľa dát každý piaty slovenský vysokoškolský študent študuje na zahraničnej škole, pričom zo Slovenska odchádzajú študenti s potencionálom.

Študenti idú za kvalitou

Za hlavnú príčinu odchodu študentov považuje to, že podľa týchto študentov je úroveň slovenského školstva v porovnaní so zahraničím nízka a idú tak za kvalitou.

„To riešenie, ktoré ponúka Plán obnovy, je komplexné. Súvisí jednak s ponukami štipendií pre študentov, aby tu zostali, ale predstavuje aj systémové opatrenia, ktoré súvisia s reformou riadenia a financovania vysokých škôl a hodnotenia výskumu,“ priblížil. Plán obnovy tiež poskytne finančnú podporu školám na obnovu ich infraštruktúr.