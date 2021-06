Nárok na dotované obedy budú mať aj deti dôchodcov a nezamestnaných, novelu odsúhlasila vláda

Nárok na štátom dotované obedy v materských a základných školách majú mať okrem detí rodičov v hmotnej núdzi aj deti rodičov, ktorí sú poberateľmi dôchodku, opatrovateľského príspevku alebo nezamestnaní.

Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý v stredu odsúhlasila vláda.

Pôjde o deti, ktorých obaja rodičia alebo obe osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti, dostávajú starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, peňažný príspevok na opatrovanie alebo sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie.

Výhoda vyššieho daňového bonusu

Ak rodič nemá nárok na daňový bonus na dieťa, podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) bude postupovať ako doteraz. „Bude môcť požiadať o obed v školskej jedálni,“ povedal minister po rokovaní vlády.

Každý rodič, ktorý nebude mať nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, tak bude mať nárok na štátom dotovaný obed pre jeho dieťa. Nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa pritom vznikne rodičom už v auguste tohto roka za júl. „Výhodou vyššieho daňového bonusu bude, že aj počas dvoch letných mesiacov si ho rodič uplatňuje,“ dodal.

Na vznik nároku na štátnu dotáciu na stravu pre deti bude stačiť, aby obaja rodičia spĺňali jednu z navrhovaných podmienok. Pôjde napríklad o rodičov, z ktorých jeden dostáva starobnú penziu a druhý je evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce.

Deti nezamestnaných rodičov

„Ide o skupinu detí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že ich rodičom nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pre deti do 15 rokov veku z dôvodu, že spravidla zárobkovú činnosť nevykonávajú,“ uviedli koaliční poslanci.

Deti nezamestnaných rodičov, poberateľov dôchodkov alebo príspevkov na opatrovanie by totiž podľa pôvodnej právnej úpravy nemali nárok na dotovaný obed a ich rodičia by zrejme nemali nárok na zvýšený daňový bonus.

„Vzhľadom na to, že tieto osoby pravdepodobne nebudú mať nárok na zvýšený daňový bonus, navrhuje sa ako alternatíva k zvýšenému daňovému bonusu poskytovať na ich dieťa dotáciu na stravu,“ konštatuje sa v legislatívnom návrhu.

Nároky rodičov

Od nasledujúceho školského roka budú mať rodičia detí navštevujúcich materskú alebo základnú školu nárok buď na štátom dotovaný obed, alebo na vyšší daňový bonus na dieťa. Pracujúci rodičia budú mať namiesto dotovaných obedov pre ich deti nárok na vyšší daňový bonus na dieťa.

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla tohto roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.