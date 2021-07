Nedostatok miest v škôlkach naďalej pretrváva, podľa Gröhlinga môžu mať problém deti do štyroch rokov

V niektorých obciach môžu mať štvorročné a trojročné deti problém s nedostatkom miest v materských školách. Nedostatočná kapacita by sa však nemala dotknúť štvorročných detí, ktoré pokračujú a päťročných detí, pre ktoré platí od školského roku 2021/2022 povinné predprimárne vzdelávanie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) to uviedol koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA. Šéf rezortu ešte v decembri 2020 povedal, že podľa ich analýzy môže mať problém s miestom pre päťročné deti približne 50 samospráv.

V rukách miest a obcí

Gröhling poznamenal, že rozmýšľali o posunutí účinnosti zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorý bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od septembra 2021.

„Myslím si ale, že účinnosť sa posúvala dostatočne dlho na to, aby si všetci uvedomili, že raz príde ten deň, keď začne platiť litera zákona. Samosprávy urobili maximum preto, aby vybudovali jednotlivé materské školy. My spravujeme iba legislatívu, ale je na mestách a obciach, aby sa vysporiadali s materskými školami,“ konštatoval. Okrem rezortu školstva do dobudovania kapacít zapojilo aj Ministerstvo vnútra SR či Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Dočasné triedy

V rámci zákonov ministerstvo školstva umožnilo, aby predprimárne vzdelávanie vedeli poskytovať aj nesieťové škôlky, a tiež umožnilo zriadiť dočasnú triedu materskej školy aj v iných priestoroch ako v materskej škole.

„Identifikovali sme množstvo základných škôl, ktoré by chceli mať materskú školu. Podporili sme to finančnou alokáciou 10-tisíc eur na jednu triedu,“ priblížil Gröhling.

Od septembra viac detí

Podľa neho by sa malo na celom Slovensku vybudovať 230 tried. Zároveň bude ministerstvo od septembra do decembra preplácať mzdy viac ako 400 učiteľkám, ktoré budú učiť v týchto triedach navyše, aby podporili potreby nasledujúceho vyššieho populačného ročníka.

Ministerstvo výplaty pokryje iba do decembra, pretože k 15. septembru sa nahlasuje počet detí, ktoré sa budú od januára do decembra financovať. Ako ďalej vysvetlil, od septembra budú mať materské školy viac detí, ktoré rok predtým neboli zachytené, čiže budú mať štyri mesiace výpadok. Keď sa 15. septembra nahlási reálny počet detí, tak od januára 2022 už budú dostávať peniaze na skutočný počet.