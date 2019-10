Netreba znižovať vek profesorov, ale zlepšiť ich výber, tvrdia odborníci z mimovládok

Vek profesorov by nemal byť problémom pri ich práci. Dôležitejšie sú ich schopnosti a znalosti, zhodujú sa odborníci. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie INEKO Peter Goliaš a riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall. Reagovali tak na závery výročnej správy o stave vysokého školstva. Priemerný vek profesorov podľa správy dosahuje 63 rokov. Menej ako 57 rokov má štvrtina osôb na tejto pozícii.

Vek nemusí byť prekážkou

„Vek nemusí byť prekážkou kvality. Preto by ani nebolo správne direktívne znižovať vek profesorov,“ povedal Goliaš. Podľa neho by bolo treba zamyslieť sa nad spôsobom ich výberu, či je dostatočne transparentný a zásluhový.

Tvrdí, že by bolo vhodné dopredu porovnávať kvalitu jednotlivých uchádzačov podľa výsledkov ich akademickej práce na základe najlepších medzinárodných skúseností. A možno aj stanoviť kritériá, aby sa profesorom nemohol stať človek, ktorého výsledky sú príliš slabé.

Najstarší mal 92 rokov

Hall povedala, že vek by nemal byť podstatný a malo by sa skôr prihliadať na schopnosti a výkon daného človeka.

V roku 2018 vtedajší prezident Andrej Kiska vymenoval 84 profesorov, z toho 30 žien. Priemerný vek vymenovaných profesorov bol 51,59 roka. Najstarší vymenovaný profesor mal 66 rokov a najmladší mal 36 rokov.

Podľa údajov z registra zamestnancov vysokých škôl k 31. decembru 2018 najstarší vysokoškolský učiteľ na tejto pozícii mal 92 rokov, najmladší 37 rokov.