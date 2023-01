,,Nie je pravda, že som vo Fonde na podporu vzdelávania dostala teplé miestečko," tvrdí poslankyňa Národnej rady

Nie je pravda, že som dostala teplé miestečko. Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Mária Šofranko (OĽaNO) to uviedla v reakcii na tlačový brífing Študentskej rady vysokých škôl a Nadácie Zastavme korupciu s tým, že minulý rok začiatkom októbra bola nominovaná rezortom financií do funkcie členky Fondu na podporu vzdelávania (FnPV).

Konflikt záujmov

Ponuku, napriek tomu, že ju prekvapila, prijala. Jej funkčné obdobie by sa malo skončiť 14. júna tohto roka, čiže funkciu by mala vykonávať osem mesiacov. Šofranko doplnila, že nie je pravdou ani to, že dostala dobre platené miesto. Riaditeľa Fondu požiadala, aby jej nebola vyplácaná finančná odmena, ani cestovné náhrady. Ide o sumu 70 eur v čistom, no vzhľadom na to, že legislatíva neráta s tým, že by sa ich niekto vzdal, prostriedky musí dostávať.

Dodala však, že riaditeľa informovala o tom, že poputujú na charitu. Svoje pôsobenie nevníma ako konflikt záujmov, keďže výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorého je členkou, nie je nadradený Fondu. Považuje to za pomoc študentom i pedagógom. To, že je i členkou výboru, vníma ako výhodu.

Výber riaditeľa fondu

Za skutočný dôvod útokov na svoju osobu považuje to, že momentálne je realizované výberové konanie na post riaditeľa FnPV a Fond je podľa nej významnou inštitúciou, ktorá je vo veľmi dobrej kondícii, a ktorá hospodári s nemalými prostriedkami. Pri výberovom konaní považovala za dôležité, aby kandidát nielen spĺňal všetky požiadavky, ale mal aj morálny kredit.

Šofranko tvrdí, že počas neho sa dostala k medializovaným a verejne dostupným informáciám, ktoré viedli k tomu, že u istého kandidáta nie je presvedčená, že má morálny kredit na takúto funkciu. Doplnila, že si plne stojí za bodovým hodnotením všetkých kandidátov a rozhodla sa podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia tak, aby v budúcnosti neľutovala súhlas s nomináciou. Daný kandidát u nej skončil na štvrtom mieste.

Predmet sporu

Podľa člena rady FnPV Miroslava Habána išlo o kandidáta Romana Maroša, bývalého primátora mesta Stupava, o ktorom sa v decembri počas výberového konania dozvedel skutočnosti, ktoré ho viedli k tomu, že tento kandidát nezískal jeho dôveru. Maroš podľa kontrolórky mesta Stupava Margity Hricovej spôsobil škody, súd ho uznal vinným i on sám svoju vinu priznal a zaplatil tiež peňažný trest. Habán uviedol, že traja členovia rady z radov študentov dali tohto kandidáta na prvé miesto, ďalší traja členovia však nie, čo viedlo k patovej situácii.

Keďže rada Fondu by mala mať sedem členov, v súvislosti so vzniknutou situáciou oslovil ministra školstva a požiadal ho o vymenovanie siedmeho člena. Rada fungovala istý čas so šiestimi členmi, avšak výberové konanie ukázalo, že je potrebný i siedmy. V pôsobení Šofranko Habán nevníma rozpor, rovnako ako nevníma ani konflikt záujmov. Nemyslí si, že na niekoho útočila, len požadovala vysvetlenia, či už od kandidáta Maroša, prípadne od študentov. Za predmet konfliktu považuje Habán práve Maroša.