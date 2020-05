Nie všetci žiaci trnavských škôl budú mať teplý obed, časť školákov dostane bagety

Základné školy (ZŠ) v Trnave nebudú poskytovať teplé obedy všetkým žiakom, ktorí sa 1. júna po vynútenej prestávke vrátia do tried. V Trnave rodičia prihlásili do školy 1 838 žiakov prvých piatich ročníkov, časť z nich bude na obed dostávať bagety. Agentúru SITA na to upozornili rodičia detí zo ZŠ na Ulici Jána Bottu.

„Za súčasných podmienok, žiaľ, nie je z kapacitného, personálneho ani časového hľadiska možné vyhovieť všetkým a vydať teplý obed v stanovenom čase do troch hodín. Takýto záver vyvstal z porady riaditeľov, kde každá škola prezentovala počty prihlásených detí, svoje možnosti i prekážky, ktoré do celého procesu podávania stravy vstupujú,“ povedala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

Teplý obed za školský klub

Materské a základné školy, školské kluby, ako aj kuchyne, výdajne jedla a jedálne sa podľa nej musia riadiť opatreniami a usmerneniami hygienikov aj ministerstva školstva.

Z listov primátora Trnavy Petra Bročku riaditeľom škôl vyplýva, že teplé obedy dostanú deti, ktoré budú chodiť aj do školského klubu, ostatné dostanú suchú stravu.

Základné školy v Trnave dokážu od 1. júna vziať späť do školy všetkých žiakov prvého stupňa a piateho ročníka, ktorých rodičia prihlásili. V prípade materských škôl musia niektoré deti z priestorových aj personálnych dôvodov zostať naďalej doma.

Najviac dvadsať detí v škole

Materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí, môžu zriaďovatelia otvoriť od 1. júna.

Škola však bude dobrovoľná, rodičia sa tak mohli rozhodnúť, či tam deti pošlú, alebo nie. V materskej škole bude môcť byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí, uplatňovať sa budú aj viaceré ďalšie hygienické opatrenia.

Trnava zatvorila materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od utorka 10. marca, dôvodom bola prevencia proti šíreniu koronavírusu. Štát pristúpil k plošnému zatváraniu všetkých škôl od 16. marca.