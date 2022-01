Nielen učitelia sa môžu zapojiť do vzdelávacieho tréningu na prácu s rómskymi žiakmi, začať sa má v marci

Učitelia sa môžu zapojiť do vzdelávacieho tréningu so zameraním na interkultúrne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít, ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).

Ako informuje na svojom webe, záujemcovia do 31. januára potrebujú poslať poštou vyplnený formulár.

Prihlásiť sa môžu aj asistenti

Cieľovými skupinami tréningu sú okrem učiteľov materskej, základnej a strednej školy aj asistenti učiteľa a vychovávatelia.

Vzdelávací program je naplánovaný v rozsahu 110 hodín a bude trvať najviac 12 mesiacov.

Predbežný termín začiatku tréningu je v marci. Absolvent po úspešnej záverečnej prezentácií a pohovore pred trojčlennou skúšobnou komisiou dostane certifikát vydaný ŠPÚ.

„Zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach práce so žiakmi z rómskych komunít,“ uviedol ŠPÚ ako jeden zo špecifických cieľov tréningu.

Získané znalosti budú vedieť uplatniť

Za ďalší označil aj aplikáciu získanej kompetencie a znalosti z rómskeho jazyka, rómskej kultúry, rómskej histórie, interkultúrnej výchovy pomocou inovatívnych vzdelávacích metód v praxi.

Zároveň schopnosť absolventov tréningu rozvíjať postupy interkultúrnej komunikácie s deťmi a ich rodičmi.

Aktivita spadá pod preddefinovaný projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý je známy pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.

Ide o projekt, ktorý patrí do programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo slovenského štátneho rozpočtu.