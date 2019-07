Nikto nepodlezie kvalitu, Redhammer nevylučuje odoberanie akreditácií vysokým školám

Nie je vylúčené, že niektoré vysoké školy prídu o akreditáciu. Pripustil to predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) pre vysoké školstvo Robert Redhammer.

„Úlohou Slovenskej akreditačnej agentúry nie je rušiť nejaké počty vysokých škôl. Našou úlohou je zabezpečiť kvalitu. Zabezpečiť znamená, že nikto nepodlezie kvalitu,“ vyhlásil Redhammer.

Nevylúčil, že ak bude nejaká škola alebo jej pracovisko naozaj zlé „tak asi tam dôjde k odobratiu akreditácie alebo k zamietnutiu žiadosti o akreditáciu“.

Redhammer to povedal tento týždeň na spoločnom brífingu s predsedom Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálintom Lovászom. Novinárov informovali o vzájomnej spolupráci SAA a ŠRVŠ pri tvorbe nových štandardov pre fungovanie vysokých škôl.

Úroveň podľa najhorších študentov

Podľa Redhammera nepôjde ani tak o to, či budú zlučovať alebo rušiť celé školy, skôr akreditáciu nezískajú jednotlivé pracoviská alebo konkrétne študijné odbory.

„Nedá sa hovoriť o školách. K tomu sa naozaj neviem vyjadriť. Dá sa povedať, že sa nedá vylúčiť, že dôjde k redukcii, ale to nie je primárny cieľ. Primárny cieľ je zabezpečiť, aby kvalita školy bola aspoň taká, akú spoločnosť akceptuje,“ povedal Redhammer. Podľa neho nebudú úroveň školy posudzovať podľa najlepších študentov, ale podľa najhorších.

„Nebudeme vyhľadávať tých najlepších študentov, ktorí dosiahnu na Nobelovu cenu. My sa budeme pozerať predovšetkým na tých najhorších, ktorí skončia školu – či vedia naozaj to, čo škola sľúbila, že budú vedieť. Čiže je to trošičku ináč postavená otázka. Budeme sledovať, či sú splnené tie najnižšie možné prípustné parametre,“ vysvetlil.

Sledujú aj zahraničné systémy

Pri kreovaní nových štandardov študuje agentúra aj rôzne zahraničné systémy. Inšpirujú sa najmä Britmi, ktorí majú podľa Redhammera veľmi dobre nastavenú interakciu medzi školou a praxou. Teší ho tiež, že získali pozvánku do európskeho projektu ENQUA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education).

„To je združenie, ktoré združuje akreditačné komisie v rámci Európy. Tento projekt by nám mohol zoptimalizovať kritériá, ktoré nastavíme,“ povedal. Pripomenul, že agentúra je stále kapacitne poddimenzovaná.

Doterajšia akreditačná komisia podľa prechodných ustanovení bude pracovať do konca tohto kalendárneho roka. Nové štandardy zrejme nadobudnú účinnosť začiatkom druhého kvartálu budúceho roku a až vtedy bude môcť agentúra prijímať prvé žiadosti o akreditáciu.

„Má to, samozrejme, ešte háčik. Nový zákon o kvalite predpokladá určité procesy a druhy konaní. Ten druh konania, ktorý sa určite začne, sú akreditácie študijných programov. To aj študentov veľmi zaujíma. Ale tie ďalšie – ako napríklad vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl – sa začne posudzovať až po roku, po aplikácii zmien vnútri vysokých škôl. Čiže vysoká škola musí preukázať, že adaptovala všetky zmeny a že minimálne rok podľa nich išla. Tieto žiadosti budú relevantné pravdepodobne až v druhej polovičke roku 2021. Práva habilitovať a inaugurovať prídu až potom,“ spresnil Redhammer.

Lepšia kvalita vysokých škôl

Vznik každej vysokej školy odobruje v zmysle zákona parlament. „Doteraz, teda do zriadenia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, akreditáciu študijných programov vysokých škôl uskutočňovala Akreditačná komisia, ktorá posudzovala podmienky, za ktorých sa študijný program realizuje. Od Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo očakávame, že nastaví štandardy pre vysokoškolské vzdelávanie tak, že zlepšia kvalitu vysokých škôl. Prirodzene očakávame, že vysoké školy, ktoré nebudú vedieť naplniť nové akreditačné štandardy, prestanú uskutočňovať študijné programy určitého stupňa či v niektorých študijných odboroch. Takže nejde ani tak o zrušenie vysokých škôl, ale o prípadné zúženie nimi poskytovaných študijných programov,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva školstva.

Ministerstvo pripomína, že Slovenská akreditačná agentúra je nezávislou verejnoprávnou inštitúciou, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl a monitorovať ich kvalitu, ministerka nebude do jej rozhodnutí zasahovať.

Minulý rok hovoril o potrebe zrušiť najnekvalitnejšie vysoké školy aj premiér Peter Pellegrini. „Začali sme diskusiu o tom, či nezačať vážne hovoriť o zlúčení niektorých univerzít tak, aby sa z troch priemerných stala jedna špičková,“ povedal Pellegrini po rokovaní s rektormi vysokých škôl na Slovensku v máji minulého roku.