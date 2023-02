Novela školského zákona navrhuje len dobrovoľné príspevky asistentov a psychológov, upozorňuje Gröhling

Novela školského zákona navrhuje namiesto povinného dobrovoľné financovanie asistentov a školských psychológov, upozorňuje poslanec Národnej rady SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. Tvrdí, že zákon síce teoreticky hovorí o pomoci deťom, no prakticky na ňu nedáva prostriedky.

Povinné financovanie

„Navrhovali sme povinné financovanie asistentov a školských psychológov. V zákone sme slová „ministerstvo môže prideliť financie“ na asistentov či psychológov zmenili na „ministerstvo pridelí,“ priblížil Gröhling, pod ktorého vedením rezort školstva navrhoval zavedenie povinného a automatického financovania asistentov, školských psychológov či odborníkov na školách. Strana Sloboda a solidarita to uviedla v tlačovej správe.

Pre ministerstvo školstva by to znamenalo povinné a automatické prideľovanie asistentov, školských psychológov i odborníkov. Pre rodičov, učiteľov i žiakov by to znamenalo menej neistoty, že dieťa dostane potrebnú pomoc. Odborníci by sa okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením venovali i prevencii extrémizmu, radikalizácie či rizikového správania.

Chybná diagnostika

„Táto novela zákona robí míľové kroky dozadu. Na oko hovorí o pomoci deťom, ale v skutočnosti na túto pomoc nebude ministerstvo poskytovať školám žiadne peniaze,“ vraví podpredseda SaS. Za neprijateľné v súčasnej dobe označil i to, že novela zákona počíta s poklesom počtu asistentov o tisíc. Kritizoval tiež, že tento návrh podporuje falošnú či chybnú diagnostiku a nevenuje sa ani vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia.

„Od januára majú byť platné diagnostické štandardy. Sú to záväzné pravidlá ako diagnostikovať deti. Ministerstvo školstva ich ale dodnes nezaviedlo do praxe, čo znamená, že nám bude prekvitať falošná a cielená diagnostika detí,“ uzavrel bývalý minister školstva.