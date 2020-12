Novela ústavy by mohla dovoliť hlave štátu odvolávať vysokoškolských profesorov

Prezident SR by mohol odvolávať vysokoškolských profesorov. Vyplýva to z pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu k novele ústavy, ktorá sa týka reformy justície. Pozmeňujúci návrh v utorok schválil parlament. Zákonodarný zbor musí ešte schváliť novelu ako celok. Urobiť by tak mal v stredu 9. decembra.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila Národnej rade SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o vysokých školách, ktorá sa zaoberá otázkou odoberania akademických titulov. „Keďže ako prezidentka musím chrániť ústavnosť akejkoľvek právnej normy, uvedený zákon som sa rozhodla vrátiť parlamentu,“ vysvetlila Čaputová.

Ústava podľa nej taxatívnym spôsobom vymedzuje rozsah právomocí prezidenta SR, pričom v prípade vysokoškolských profesorov mu dáva právomoc ich iba vymenúvať, nie odvolávať.

„Za dnes platného a účinného právneho stavu sú tak ustanovenia zákona zavádzajúce odvolanie profesora prezidentom na návrh príslušného rektora vysokej školy nevykonateľné, nakoľko bežnému zákonu nadradená ústava prezidentovi túto právomoc nedáva. Nemôžem podpísať zákon, ktorý nemôžem podľa ústavy vykonávať,“ upozornila prezidentka ešte koncom novembra.