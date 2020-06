O základné školy v Košiciach malo záujem 70 percent rodičov, ale všetky deti nakoniec nenastúpili

Na začiatku školského roka bolo do prvých piatich ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti meste Košice zapísaných 9 739 žiakov, pričom záujem poslať od 1. júna svoje deti späť do školy prejavilo približne 71 percent rodičov týchto detí.

V škôlkach je len polovica z počtu detí

Nie všetci však do škôl aj naozaj prišli. Do materských škôl nastúpila polovica z toho, čo na začiatku školského roka. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Na základe zozbieraných údajov od riaditeľov 34 našich základných škôl môžem povedať, že vyučovací proces v školách absolvuje momentálne 6 320 detí. Ďalších 600 žiakov, ktorých rodičia pôvodne prihlásili do škôl, pokračuje vo vyučovaní v domácom prostredí. Celkovo tak naše školy navštevuje približne 65 percent detí, zvyšné sa učia doma,“ informovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

O niečo odlišná situácia je v 54 košických materských školách. Aj v tomto prípade síce mesto otvorilo všetky škôlky, no pre výpadok asi 20 percent pedagógov nemôže vyučovací proces prebiehať vo všetkých triedach. Zároveň je v nich na rozdiel od základných škôl obmedzená kapacita na maximálne 15 detí v triede.

O materskú školu počas júna prejavilo záujem asi 57 percent rodičov z celkového počtu 5 540 detí, ktoré navštevovali MŠ od začiatku tohto školského roka.

Problémom boli kapacity

Niekoľko desiatok záujemcov však museli riaditelia škôl z kapacitných dôvodov odmietnuť, keď sa prihliadalo najmä na to, aby mohli byť umiestnené najmä deti zamestnancov v prvej línii a zamestnaných rodičov.

Keďže však tento týždeň do MŠ napokon nastúpila len približne polovica všetkých detí, riaditelia dostali z oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice pokyn, aby oslovili aj tých rodičov, ktorí boli doteraz pod čiarou.

Ak by s tým rodičia súhlasili, od nasledujúceho týždňa by do MŠ v meste mohlo pribudnúť ďalších 200 detí, najmä v predškolskom veku.

„Naše oddelenie školstva zaregistrovalo viacero podnetov od rodičov, ktorých deti už chceli ísť za kamarátmi, no z kapacitných dôvodov nemohli. …Teraz sme v spolupráci s riaditeľmi našli možnosť aj pre ďalších približne 200 detí, aby sa mohli vzdelávať a aj hrať s kamarátmi v našich MŠ,“ dodala košická viceprimátorka Lucia Gurbaľová.