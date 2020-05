Od júna sa môžu otvoriť aj základné umelecké školy, hodiny majú byť individuálne

Základné umelecké školy môžu od 1. júna organizovať individuálne hodiny. Ako priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke, umožnilo to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od 1. júna by sa mali otvoriť všetky škôlky a základné školy od prvého do piateho ročníka. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl.

Školská dochádzka by však mala byť dobrovoľná, rodičia tak budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19. Na koronavírus bolo na Slovensku pozitívne testovaných 1 520 ľudí. Doteraz umrelo 28 ľudí s pozitívnym testom na Covid-19. Z ochorenia sa vyliečilo 1 332 ľudí.