Odborári a ministerstvá sa dohodli na vyšších platoch pre učiteľov, vyčlenia milióny eur

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Na zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov je vyčlenených na mesiace september až december 10 miliónov eur. V roku 2020 bude toto opatrenie stáť štát asi 33 miliónov eur.

Dôvod nestať sa učiteľom

Dohodli sa na tom na spoločnom rokovaní Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ministerstvo školstva a ministerstvo financií. Agentúru SITA informoval predseda odborového zväzu Pavel Ondek.

Zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov má podľa rezortu školstva motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve.

„Podľa prieskumov je práve nízky plat učiteľa jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mladí ľudia nechcú vydať na učiteľskú dráhu. Cieľom je, aby sa čo najvýraznejšie a najadresnejšie zvýšili platy začínajúcich učiteľov a zároveň zostal zachovaný princíp, že služobne starší učitelia budú zarábať viac ako mladší. Plat začínajúceho učiteľa by sa mal zvýšiť o 76,50 eura. Zatiaľ čo dnes je jeho nástupný plat 805 eur, po novom by to malo byť 881,50 eura,“ informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva.

Návrh ovplyvní aj výšku štipendií

Parlament posunul v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z dielne SNS. Novelou sa majú zvýšiť platy začínajúcich učiteľov o 9,5 percenta od 1. septembra 2019.

„Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7 percenta, následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percenta,“ píšu predkladatelia Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák.