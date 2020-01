Odporúčania OECD pre Slovensko mali byť podľa Gröhlinga z SaS zavedené už dávno

Kroky, ktoré Slovensku odporúča Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) sú prínosné a rozumné a mali byť už zavedené skôr. Pre agentúru SITA to uviedol expert na školstvo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Spomedzi oslovených strán odpovedali agentúre SITA aj strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Progresívne Slovensko (PS)/Spolu a Sme rodina.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (Slovenská národná strana) uviedla, že ministerstvo má tieto priority zapracované vo svojom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. Povedala to po tlačovej konferencii, kde spolu so zástupcom OECD predstavovali Národnú stratégiu zručností vypracovanú touto organizáciou.

Splnená je len malá časť národného programu

Šéfka rezortu poukázala, že v národnom programe, ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR v roku 2018 sú veci, ktoré sú potrebné pre Slovensko. Dodala, že to preukázali aj závery OECD. „Štúdia OECD potvrdila, že naozaj ideme správnym smerom, a že sme identifikovali správne výzvy,“ povedala Lubyová. Dodala, že to čo je v národnom programe napísané, je potrebné realizovať bez ohľadu na to aká tu bude politická garnitúra.

Expert na školstvo strany SaS Branislav Gröhling uviedol, že budú plniť viacero opatrení národného programu, a to najmä preto, že je splnená len malá časť. Dodal, že budú presadzovať otvoreniu trhu s učebnicami a taktiež pokračovať v navyšovaní platov. „Sú to prínosné a rozumné kroky, ktoré ale už mohli byť dávno zavedené,“ povedal Gröhling. Dodal, že napríklad súlad vzdelávania a požiadaviek trhu práce mohol byť vyriešený sledovaním uplatnenia absolventov, čo by pomohlo žiakom a rodičom pri výbere škôl.

„Budeme sa snažiť čo najskôr uviesť do života maximum dobrých opatrení bez ohľadu na to, kedy vznikali, lebo ide o prácu odborníkov, ktorí sa doteraz stále museli podriaďovať politickým tlakom zhora,“ reagoval tieňový minister školstva za hnutie OĽaNO Miroslav Sopko na to, či budú pracovať s národným programom z dielne Martiny Lubyovej. Národná stratégia zručností podľa neho prináša originálne zistenia a údaje. A aj preto budú k dokumentu OECD pristupovať ako k databáze inšpirácií, ktoré môžu pomôcť napraviť chyby v slovenskom školstve.

Nutnosť implementácie odporúčaní

Gestorov pre vzdelávanie koalície PS/SPOLU Vladimíra Šucha a Juraja Hipša teší, že odporúčania OECD pomenúvajú viaceré súčasné problémy, na ktoré aj s ďalšími odborníkmi už dlhodobo upozorňujú. Dodal, že mnohé opatrenia OECD sa zhodujú s ich volebným programom. „Uvedomujeme si, že mnohé odporúčania OECD sú v tejto fáze pomerne všeobecne formulované a bude nutné, aby nová vláda zabezpečila konkrétne kroky na ich implementáciu,“ dodali odborníci.

Za stranu Sme rodina odpovedala poslankyňa Adriana Pčolinská, ktorá je aj členkou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Podľa nej využitie národného programu bude závisieť od programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vznikne po voľbách. „Od toho sa bude odvíjať aj zapracovanie návrhov OECD,“ dodala.

Národnú stratégiu zručností predstavila ministerka školstva spolu so zástupcom generálneho sekretára Organizácie pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD) Ludgerom Schuknechtom 27. januára. Slovensko je treťou krajinou na svete, ktorej OECD vypracovalo takýto dokument. Vypracovanie stratégie trvalo rok a na procese sa zúčastnili aj iné inštitúcie, ministerstvá a aj sociálni partneri.