Omikron zasahuje školstvo rovnako ako celú spoločnosť, podľa Gröhlinga už pár škôl pocítilo výpadok učiteľov

Nárast počtu nakazených variantom omikronu je v školstve rovnaký ako v celej spoločnosti. Čo sa týka možného výpadku učiteľov, ministerstvo školstva už pociťuje odozvy z niektorých škôl alebo regiónov.

Povedal to v stredu minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas brífingu v rámci jeho pracovného výjazdu v Spišskej Novej Vsi. Zároveň pripomenul projekt rezortu, prostredníctvom ktorého môžu školy žiadať o finančné prostriedky pre extra učiteľov, ktorí by mohli na toto obdobie zamestnať.

Minister navrhuje individuálnu izoláciu

Gröhling v stredu ocenil skrátenie karantény na päť dní, čo podľa jeho slov umožní návrat žiakov do škôl.

„Bol by som rád, ak by prišlo ešte k individuálnej izolácii, čo by znamenalo, že iba daný pozitívny žiak by išiel do izolácie, ale všetci ostatní, ktorí by boli zdraví, by mohli po pretestovaní reálne fungovať v škole a reálne sa vzdelávať,“ poznamenal.

Digitalizácia nie je na potrebnej úrovni

Najvýraznejším problémom školstva nielen počas pandémie však označil minister digitalizáciu, ktorá podľa jeho slov ešte nie je na potrebnej úrovni. Ukázalo sa to aj pri dištančnom vzdelávaní, pri ktorom sa niektorí žiaci nevzdelávajú tak plnohodnotne, ako by si rezort prial.

„Filozofia ministerstva je, že keď nedokážeme vybaviť každého jedného žiaka v rámci 700-tisíc detí, ktoré máme v systéme, na školách by sa vytvárali učebne a v rámci nich by sa mohli jednotlivé počítače požičiavať žiakom domov a takýmto spôsobom by sa mohlo realizovať vyučovanie,“ vysvetlil minister. Ako dodal, verí, že už v tomto školskom roku by takéto učebne mohli začať fungovať.

Minister školstva v stredu v Spišskej Novej Vsi v rámci výjazdu navštívil dve základné školy na Komenského a Lipovej ulici, Strednú odbornú školu ekonomickú a tiež Gymnázium na Školskej ulici. Vo štvrtok ho čaká program v Levoči.