Online maturity zrejme budúci rok nebudú, Gröhlingovo ministerstvo brzdí nedostatok peňazí či počítačov

Online maturitné skúšky pravdepodobne budúci rok nebudú. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) pre médiá.

Podľa neho sa pre koronavírus nie je možné predpripraviť na niektoré veci. Problém vidí aj v technickom zabezpečení, ktoré tiež ovplyvnila pandémia.

Potreba vyššieho množstva peňazí

Dodal, že financie určené na digitalizáciu neboli dostatočné a je potrebných omnoho viac peňazí, ak by chceli každému študentovi či aj učiteľom zaistiť pripojenie, komponenty či počítače.

Ministerstvo brzdia podľa neho v tomto smere „zákutia verejného obstarávania“, ktoré musia zvládnuť, aby dostali všetky počítače tam, kde ich potrebujú. Predpokladá však, že v priebehu budúceho roka ich budú distribuovať smerom k základným a stredným školám.

Pripravený projekt pre online externé maturity

Minister školstva v decembri 2020 pre agentúru SITA povedal, že ak zvládnu všetky kroky, čo sa týka vybavenia, personálu, zabezpečenia školenia, budú v roku 2022 online externé maturity. Priblížil vtedy, že majú na to pripravený projekt.

„Aby sa všetci teraz nezľakli, že v 2022 budeme maturovať iba online. Budeme mať rôzne testovacie fázy už budúci rok, že si budú môcť skúšať tieto externé maturity. Takže aj terajší tretiaci, ktorých by sa to týkalo, budú mať niekoľko možností, aby si vyskúšali, ako to je online maturovať, ak príde ten reálny termín v 2022,“ objasnil ešte v roku 2020.