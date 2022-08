Ministerstvo školstva chce obmedziť opakovanie ročníkov, návrh novely zákona by priniesol zmeny

Rezort školstva chce obmedziť opakovanie ročníkov. Žiaci by na každom stupni nemali opakovať jeden ročník viac než raz. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Opakovanie ročníka by sa nemalo započítavať do celkového trvania školskej dochádzky. Cieľom opatrenia je predísť tomu, aby žiaci ukončili povinnú školskú dochádzku prv, než absolvujú posledný ročník základnej školy (ZŠ).

Súčasná legislatíva neupravuje počet opakovaní ročníka, čo môže mať za následok, že žiak opakuje jeden ročník viackrát na prvom aj na druhom stupni. Následkom toho ukončí povinnú školskú dochádzku skôr než v poslednom ročníku ZŠ, a to je z hľadiska ďalšieho vzdelávania nežiadúce.

Novela by zaviedla, že žiak by mohol ročník opakovať raz na prvom stupni ZŠ, raz na druhom stupni ZŠ a raz na strednej škole a opakovanie ročníka by sa nezapočítavalo do počtu rokov povinnej školskej dochádzky.