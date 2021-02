Pamätáte si školské zeleninové záhradky? Odborníci aj dnes vyzdvihujú ich pozitívny prínos pre deti

Školy na Slovensku sa pomaly otvárajú a prioritou štátu, pedagógov i rodičov je chrániť zdravie detí. Obzvlášť v čase pandémie. S blížiacou sa jarou by mali niektoré školské zariadenia zvážiť zriadenie vlastných zeleninových záhradiek.

Podľa odborníkov pre žiakov predstavujú hneď niekoľko pozitívnych prínosov. Vedci z The University of Texas v Austine zistili, že deti, ktoré v školách prídu do kontaktu so záhradkami a učia sa o nich, konzumujú viac zeleniny.

Zvýšená konzumácia zeleniny

Výskum uskutočnili na 16 základných školách, kde si zriadili zeleninové záhradky. O zelenine, zdravej strave a varení informovali deti i rodičov. Zamerali sa na školy, v ktorých vysoké percento žiakov dostávalo obedy zadarmo alebo mali zníženú cenu za jedlo.