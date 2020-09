Pandémia ovplyvnila prípravy na viaceré medzinárodné merania, presunuli ich z jari na september

Prípravy na viaceré medzinárodné merania sa presunuli pre pandémiu z jari na september. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Podľa Sprievodcu školským rokom 2020/2021 sa v decembri zverejní medzinárodná správa z celosvetového výskumu Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA) TIMSS 2019. Toto meranie zisťuje matematické a prírodovedecké vedomosti a zručnosti žiakov štvrtého ročníka na základnej škole.

Testy PISA budú v roku 2022

Medzi testovaniami, ktorým sa posunul termín, patrí aj medzinárodná štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) PISA. Tento rok sa zameria najmä na matematickú gramotnosť.

Od septembra do novembra organizátori oslovujú školy do jej pilotného testovania. V tomto prípade sa celé meranie posunulo o rok. Preto sa aj zmenil názov z PISA 2021 na PISA 2022.

Do IEA PIRLS sa zapojí menej škôl

Ovplyvnené bolo aj meranie IEA PIRLS, ktoré skúma porozumenie a prácu s textom. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) práve v septembri plánuje administráciu tohto pilotného merania. Testovanie tak nahrádza to, ktoré sa malo uskutočniť na jar 2020.

Ministerstvo uviedlo, že sa do neho namiesto plánovaných 40 škôl zapojí len desať. Meranie je naplánované v termíne od 3. do 14. mája 2021.

Termín IEA ICCS 2022 koronavírus neovplyvnil

Na jeseň 2020 je tiež naplánovaná príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie IEA ICCS 2022. To skúma občianske vzdelávanie a výchovu žiakov ôsmeho ročníka. Konať by sa malo od 23. novembra do 4. decembra 2020.

Školy zapojené do merania oslovili organizátori ešte v auguste. Termín tohto testovania nebol ako jediný ovplyvnený pandémiou.