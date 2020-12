Peniaze z fondu obnovy majú ísť aj na vedu a výskum. Aké opatrenia navrhujú koaličné strany?

Presnejšia podpora základného a aplikovaného výskumu či transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV). To sú len niektoré opatrenia týkajúce sa vedy a výskumu, ktoré navrhujú koaličné strany vo svojich plánoch obnovy.

Tie by mali byť predprípravou návrhov reforiem, ktoré by mohli byť financované z fondu obnovy Európskej únie (EÚ). Štáty EÚ ich totiž musia do 30. apríla 2021 odovzdať Európskej komisii.

Financovanie na základe výsledkov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom pláne na podporu vedy a výskumu navrhuje vyčleniť 330 miliónov eur. Použiť ich chce na presnejšiu podporu základného a aplikovaného výskumu.

Plánuje pripraviť a spustiť financovanie na základe výsledkov výskumnej činnosti. Podľa nich by tak mohli jednotlivci či výskumné celky získať nárokovateľnú sumu, a to na podklade scientometrických kritérií ich publikačnej činnosti.

Ako ďalej vysvetlila v dokumente „Plán obnovy a odolnosti“, ktorý predstavila 4. decembra, je potrebné zabezpečiť aj repozitár pre slovenské publikácie a predplatné na open access publikovanie u jednotlivých vydavateľstiev.

Dôvodom je, aby nemalo Slovensko konkurenčnú nevýhodu, keďže Európska komisia zavádza open access publikovanie. „Súčasťou tohto opatrenia bude preto aj zabezpečenie elektronických zdrojov a databáz,“ doplnila.

Prepojenie do znalostných klastrov

Strana Za ľudí do svojho plánu obnovy, ktorý predstavila 29. októbra, zahrnula aj vedu a výskum.

Medzi jej konkrétne návrhy opatrení patrí transformácia SAV s rezortným výskumom na verejné výskumné inštitúcie a prepojenie inovačných centier s priemyselnými partnermi a spoločenskou praxou do znalostných klastrov.

Dokopy by sa na tieto opatrenia malo vyčleniť 520 miliónov eur.

Strana navrhuje aj spájanie univerzít. Podľa nej by mala vzniknúť Bratislavská a Košická univerzita. Zvyšné verejné vysoké školy by sa sústredili na vzdelávanie najmä bakalárov. Náklady na toto opatrenie predstavujú 400 miliónov eur.

Tri nové univerzitné centrá

Koaličné hnutie Sme rodina vo svojom pláne obnovy neuviedla, či bude investovať do vedy. Vyčlenila by však 100 miliónov eur na vybudovanie troch nových univerzitných centier pre západ, stred a východ Slovenska.

Podpredseda hnutia a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak pri predstavovaní plánu 9. októbra uviedol, že podmienkou „naliatia“ peňazí do vytvorenia moderných kampusov bude dohoda o spojení univerzít.

Podľa národného integrovaného reformného plánu Moderné a úspešné Slovensko ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), ktoré malo smerovať k vytvoreniu plánu obnovy, je pre oblasť vedy, výskumu a inovácií vypočítane, že bude potrebovať 2,5 miliardy eur.

Investícia má pomôcť riešiť problém „úniku mozgov“ či zlepšiť nízku účasť Slovenska v medzinárodných projektoch a konzorciách. Reformný plán publikovalo ministerstvo financií na svojej stránke 5. októbra.