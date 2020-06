Plagiátorstvo je parazitovanie na akademickom systéme, výroky Kollára kritizujú aj univerzity

Združenie vedeckých a technicky orientovaných univerzít (V7) a Slovenská akadémia vied (SAV) odsudzujú zľahčovanie plagiátorstva. Agentúru SITA o tom informovala Martina Mášiková, vedúca Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Plagiátorstvo je podľa nich parazitovaním na akademickom systéme a odsudzujú vyjadrenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), ktoré sa snažia problém plagiátorstva bagatelizovať.

Ten na obvinenia, že jeho práca je plagiát reagoval aj tým, že študenti si snažia uľahčiť prácu.

Urážka tisícok študentov

„Plagiátorstvo je parazitovaním na akademickom systéme. Zástupcovia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) sa dištancujú od akýchkoľvek plagiátorských praktík a odsudzujú vyjadrenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, ktoré sa snažia problém plagiátorstva bagatelizovať,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.

Podľa nich je tvrdenie, že každý študent si svoje štúdium zľahčuje urážkou tisícov študentov, ktorí v týchto dňoch na univerzitách obhajujú svoje poctivo napísané kvalifikačné práce.

„Zároveň dehonestuje prácu školiteľov, ktorí sa snažia svojich študentov viesť k postupnému osvojovaniu si základných princípov vedy; oponentov, ktorí trávia hodiny podrobným štúdiom prác a písaním posudkov; a komisií, ktoré komplexne posudzujú spôsobilosť študentov,“ zdôrazňujú.

Akademický titul nemá byť ozdobou

Podľa nich by akademický titul nemal byť ozdobou, ktorou si politici či podnikatelia zvyšujú svoj sociálny status, ale výsledkom poctivej výskumníckej práce.

„Mal by byť deklaráciou odhodlania zasvätiť svoj život disciplinovanému mysleniu. Mal by byť znakom ochoty uprednostniť poctivé rozlišovanie empiricky overiteľných faktov od poloprávd, hoaxov či konšpirácií,“ píše sa vo vyhlásení.

Dodávajú, že plagiátorstvo je problém starý rovnako ako akadémia samotná, a vyskytuje sa aj na tých najkvalitnejších svetových univerzitách.

Signatári si myslia, že najlepším spôsobom ako plagiátorstvo minimalizovať je dôsledne a trpezlivo vysvetľovať princípy akademickej práce. „Spolu s tým potrebujeme zaujímať nekompromisný prístup k presadzovaniu akademickej etiky už na úrovni seminárnych prác a študentov viesť tak, aby písanie kvalifikačných prác nebolo len formalitou,“ dodávajú.

Žiadajú vyvodiť dôsledky

V7 a SAV tiež deklarujú odhodlanie ďalej zlepšovať interné procesy s cieľom predchádzať plagiátorstvu, a zároveň vyzývajú politikov, ktorí sa plagiátorstva dopustili, aby problém nezľahčovali, a vyvodili príslušné konzekvencie.

Signatármi sú rektori Miroslav Fikar zo STU, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Jozef Jandačka zo Žilinskej univerzity v Žiline, Stanislav Kmeť z Technickej univerzity v Košiciach, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavol Sovák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Marek Števček z Univerzity Komenského v Bratislave a predseda SAV Pavol Šajgalík.

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš na tlačovej konferencii z 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša.

Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“. Samotný Kollár v reakcii na to odmietol obvinenia, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Nevidí preto dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.