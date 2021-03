Plán obnovy ani návrh vysokoškolského zákona neodráža vyhlásenie ministra, tvrdí STU a pripája sa k výzve UK

Plán obnovy a odolnosti SR a ani návrh vysokoškolského zákona neodrážajú oficiálne vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS). Vo svojom vyhlásení to uviedol Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave, ktorej stanovisko poskytol hovorca STU Juraj Rybanský. Ako oficiálne vyhlásenie ministra školstva chápu garanciu zachovať akademické slobody, autonómiu a samosprávu vysokých škôl.

Univerzita sa zároveň pripojila k výzve AS a vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí požadujú od Gröhlinga a jeho štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa (SaS) rezignáciu, ak ministerstvo bezodkladne neustúpi od súčasného spôsobu vedenia dialógu s vysokoškolskou akademickou obcou.

Akademický senát STU vyjadril zásadný nesúhlas

Akademický senát STU vo svojom vyhlásení vyjadruje s predloženým dokumentom a obsahom návrhov týkajúcich sa vysokého školstva zásadný nesúhlas. Protestuje proti praktikám politického nátlaku a žiada, aby sa diskusia o zmenách, ktoré majú viesť k skvalitneniu úrovne vzdelávania a efektívneho riadenia škôl, konala korektným spôsobom dialógu medzi rovnocennými partnermi.

Ako priblížil predseda AS STU Marián Peciar, s obavami sledujú pokračujúci spôsob ignorovania väčšinových názorov predstaviteľov akademickej sféry či vytváranie zdania dialógu o riešení zásadných problémov týkajúcich sa fungovania a financovania vysokých škôl. Znepokojenie cítia aj pri pokuse o vyhýbanie sa požiadavkám vedúcich ku konštruktívnym zmenám v oboch predložených dokumentoch.

Ministerstvo vytvorilo expertnú skupinu

Ministerstvo školstva vo štvrtok 11. marca pre agentúru SITA v súvislosti so stanoviskom AS a vedenia UK konštatovalo, že po rokovaniach so zástupcami vysokých škôl pristúpilo na vytvorenie expertnej pracovnej skupiny. Tá má za úlohu pripraviť kvalitné znenie novely zákona o vysokých školách ešte pred jej predložením do medzirezortného pripomienkového konania.

Touto konštruktívnou spoluprácou je podľa rezortu školstva možné postupne dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je kvalitnejšie vysoké školstvo, ktoré zaistí vysokoškolákom čo najlepšie vzdelanie.