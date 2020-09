Plánujete študovať v Spojenom kráľovstve? Čoskoro môžete požiadať o víza po novom

Študenti, ktorí v budúcom školskom roku plánujú študovať v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, môžu od 5. októbra požiadať o víza novým spôsobom.

Týmto krokom chce britská vláda predstaviť takzvaný nový imigračný systém založený na bodovaní. V tlačovej správe o tom informovala Monika Holečková z Britskej ambasády v Bratislave.

Limit na počet študentov nebude

Ako ďalej priblížila, imigračné pravidlá, ktoré boli britskému parlamentu predložené 10. septembra, uvádzajú, že cesta k povoleniu na vstup sa pre medzinárodných študentov a žiakov z celého sveta otvára 5. októbra 2020.

Medzinárodní študenti „hrajú“ podľa Holečkovej významnú rolu v pláne vlády, ktorým chce rozviazať potenciál Británie po odchode z Európskej únie.

Zároveň dodala, že nebude existovať limit na počet medzinárodných študentov, ktorí môžu do Spojeného kráľovstva za štúdiom vycestovať.

Nový systém je jednoduchší

To podľa nej pomôže zvýšiť celkový počet zahraničných študentov vo vyššom vzdelávaní v Británii každý rok na 600-tisíc do roku 2030, tak, ako je to uvedené vo vzdelávacej stratégii vlády z marca 2019.

Navrhnutý nový systém je oproti predchádzajúcemu jednoduchší. Študenti budú na udelenie povolenia potrebovať 70 bodov.

Požadované body dosiahnu, ak budú vedieť preukázať, že majú ponuku od schválenej vzdelávacej inštitúcie, hovoria po anglicky a sú schopní pokryť finančné náklady počas ich štúdia v Británii.