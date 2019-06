Platy začínajúcich učiteľov by mali byť ešte vyššie a každý rok by mali rásť, tvrdí Crmoman

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Plat začínajúcich mladých učiteľov by mal byť ešte vyšší a narastať by mal každý rok. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.

“Plat by mal mladým pedagógom narastať medziročne, aby mali motiváciu učiť na školách dlhodobo,“ tvrdí Crmoman. Nárast platu začínajúcich pedagógov musí byť podľa neho taktiež porovnateľný s inými profesiami, kde je takýto nárast až trojnásobný.

Crmoman tým reaguje na utorkové vyjadrenia ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorá vysvetlila, že začínajúci mladí učitelia budú mať zvýšené platové tarify takmer o desať percent. Všetci mladí učitelia, ktorí budú začínať v regionálnom školstve a vo vysokom školstve budú mať podľa nej vyššie platy už pri nástupe.

Ministerka zdôraznila, že keď nastúpi v regionálnom školstve mladý učiteľ, tak už po roku, po absolvovaní adaptačného vzdelávania a so zvýšením od 1. januára 2020 bude mať reálne v hrubom vyše 1 000 eur. Celkové dopady tohto opatrenia, ktoré je súčasťou júnového sociálneho balíčka, budú podľa Lubyovej ročne okolo 30 miliónov eur.