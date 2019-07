Platy začínajúcich učiteľov budú vyššie, prezidentka Čaputová podpísala novelu zákona

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vďaka novele sa platy začínajúcich učiteľov od 1. septembra 2019 zvýšia o 9,5 percenta.

„Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7 percenta, následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percenta,“ vysvetlili predkladatelia zo Slovenskej národnej strany Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák.

Nízky plat odradil od učiteľstva

Ako pre agentúru SITA uviedlo ministerstvo školstva, nízky plat je najčastejší dôvod, prečo sa stredoškolskí a vysokoškolskí študenti rozhodli nestať učiteľom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v roku 2018 uskutočnila agentúra FOCUS. Päťdesiatosem percent študentov stredných a vysokých škôl uviedlo, že práve nízky plat je pre nich jeden z troch hlavných dôvodov, prečo sa nevydali na učiteľskú dráhu.

Z medzinárodného porovnania vyplýva, že platy mladých učiteľov na Slovensku zaostávajú za platmi vysokoškolsky vzdelaných rovesníkov výraznejšie ako v zahraničí. Kým slovenskí učitelia vo veku 25 – 34 rokov zarábali v roku 2016 v priemere len 61 percent platu vysokoškolsky vzdelaných rovesníkov, v krajinách OECD to bolo 97 percent.

Zvýšenie o 76,50 eura

Podľa rezortu školstva cieľom novely je, aby sa čo najvýraznejšie a najadresnejšie zvýšili platy začínajúcich učiteľov a zároveň zostal zachovaný princíp, že služobne starší učitelia budú zarábať viac ako mladší. Základ platu učiteľov tvorí platová tarifa, ktorá sa odvíja od toho, či je učiteľ kvalifikovaný alebo či získal atestáciu. Táto tarifa sa za každý odpracovaný rok zvyšuje. Okrem toho majú učitelia nárok na rôzne druhy príplatkov, napríklad príplatok za riadenie, príplatok pre triedneho učiteľa alebo kreditový príplatok za absolvované vzdelávania.

„Plat začínajúceho učiteľa sa zvýši o 76,50 eura. Zatiaľ čo dnes je nástupný plat začínajúceho učiteľa 805 eur, po novom to bude 881,50 eura. Učiteľov s vyšším počtom rokov praxe sa opatrenie takmer nijako nedotkne. Dá sa to ukázať na najpočetnejšej skupine učiteľov s dlhšou praxou, ktorými sú učitelia v 8. platovej triede so 16 rokmi praxe. V súčasnosti je ich tarifný plat 1 076 eur, po novom to bude 1 077 eur,“ uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.