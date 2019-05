Po hromadnom odchode riaditeliek materských škôl v Petržalke vyhlásili 21 výberových konaní

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Bratislavská mestská časť Petržalka v utorok vyhlásila 21 výberových konaní na post riaditeľov materských škôl.

Nesúhlasili s novými kritériami

Výberové konania súvisia s minulotýždňovým hromadným odchodom riaditeliek petržalských materských škôl, keď dalo výpoveď 21 z celkového počtu 24 riaditeliek. Nesúhlasili s novými kritériami prijímania detí, ktoré navrhuje starosta Petržalky Ján Hrčka.

Starosta Petržalky prišiel s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by malo zaviesť kritéria pre prijímanie detí do materských škôl.

V snahe uprednostniť deti ľudí s trvalým pobytom v mestskej časti chce zaviesť poplatok 300 eur za miesto v materskej škole pre všetkých, s tým, že rodičom s trvalým pobytom by mestská časť poplatok refundovala. Tento návrh však poslanci odmietajú ako neefektívny, administratívne nezvládnuteľný, ba až protiústavný.

Návrh na poplatky v materských školách

„Mne sa nepáči, že riaditeľky môžu rozhodovať, ako chcú a nemusia prijímať petržalské deti. Nepáči sa mi to, ale musím to rešpektovať. Ale rovnako si myslím, že každý by mal rešpektovať právo mestskej časti stanoviť poplatok a odpustiť ho tomu, komu uzná za vhodné,“ uviedol Hrčka.

O návrhu VZN o poplatkoch v materských školách by malo rokovať petržalské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

Jednotlivé výberové konania sú dostupné na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke mestskej časti.