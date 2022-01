Počas maturitných skúšok sa ministerstvo pozrie na zloženie komisie aj obsah vzdelávania

Pri maturitných skúškach sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozrie na zloženie maturitnej komisie aj obsah vzdelávania. Pre agentúru SITA to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Poukázal na to, že zaočkovanosť mladých ľudí stúpa, a preto by sa mali maturity uskutočniť klasickým spôsobom, ktorý školy poznajú, hoci bude upravený. Termíny maturitných skúšok sú rozvrhnuté od 15. do 18. marca 2022.

Gröhling priblížil, že sa chcú pozrieť na to, ako bude zostavená maturitná komisia, keďže jej členmi sú ľudia z iných škôl. Pri obsahu vzdelávania ministerstvo spolu s profesnými organizáciami diskutuje o tom, ako ho nastaviť tak, aby odzrkadľoval aj situáciu za ostatné dva roky.

V roku 2021 ústnu časť maturity nahradila priemerná známka zo všetkých koncoročných a polročných vysvedčení za posledné dva roky a písomná forma internej časti maturity (sloh) sa zrušila. Pokiaľ žiak nebol s výslednou známkou spokojný, mohol požiadať o absolvovanie maturity.