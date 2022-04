Zrušia polročné prázdniny? Žiakom vraj podľa ministerstva školstva neprinášajú pozitívne vplyvy

Polročné prázdniny, ktoré trvajú jeden deň, by sa mali od školského roka 2022/2023 zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách, ktorú dalo ministerstvo školstva do pripomienkového konania.

Podľa Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sú nadbytočné, keďže neprinášajú pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Ich dĺžka nepostačuje na regeneráciu samotných žiakov, zamestnancov škôl alebo rodičov či zákonných zástupcov žiakov.