Poradenské zariadenia môžu požiadať o zmenu v sieti, ministerstvo školstva pripravilo príručky

Poradenské zariadenia môžu do konca marca požiadať o zmenu v sieti a vo svojej žiadosti si zvoliť, akým typom poradne sa od 1. januára 2023 stanú. Od budúceho roka budú totiž na základe schválenej novely školského zákona v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení, a to Centrá poradenstva a prevencie (CPP) a Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pripravilo príručky, ktoré majú pomôcť poradniam pri prechode aj s vyplnením formuláru. Zriaďovatelia nájdu všetky potrebné informácie na webe ministerstva.

CPP majú zaistiť odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu a naopak ŠCPP sa zamerajú na jeden druh zdravotného postihnutia, teda na vysoko odbornú činnosť vo formáte špecializovaných kliník. Súčasťou systému poradenstva a prevencie budú aj školské podporné tímy, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v školách.

Ich činnosť sa rozdelí do piatich stupňov podporných úrovní. Prvá úroveň zahŕňa učiteľa v triede, pričom ide o metodickú podporu učiteľov pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. Do druhej úrovne patrí školský podporný tím, teda existujúce pozície na školách. Ministerstvo sem radí asistentov učiteľa, logopédov či špeciálnych pedagógov a ďalšie nové pozície. Tretí a štvrtý stupeň zabezpečuje CPP a posledný ŠCPP.