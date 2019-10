Práca s mladými sa spružní, vďaka novele sa môžu viac zapájať do verejného života

Sprehľadnenie a spružnenie práce s mládežou umožní parlamentom schválená novela zákona o podpore práce s mládežou. Uviedla to na brífingu ministerka školstva Martina Lubyová. Dodala, že cieľom zmien zákona bolo, aby sa čím viac mladých ľudí mohlo zapájať do verejného života cez riadne štruktúrované formy práce s renomovanými mládežníckymi organizáciami, ktoré dodržiavajú štandardy práce a ktoré podporujú aj dobrovoľnícke hnutie.

Pôvodný zákon o mládeži bol prijatý v roku 2008 a za tých 11 rokov aplikačnej praxe sa podľa ministerky nakopili mnohé nové problémy a situácie, ktoré bolo treba riešiť.

Vyčlenili viac peňazí

Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák sa vyjadril, že ho medzi iným teší fakt, že novelou sa po 10 rokoch podarilo navýšiť peniaze na prácu s mládežou a od budúceho roka na ňu pôjde navyše viac ako 1,4 milióna eur.

V súčasnosti sa mládežnícke organizácie cez rôzne programy ministerstva školstva môžu ročne uchádzať o 2,3 milióna eur. Spolu to tak od budúceho roka má byť 3,7 milióna eur.

„Dlhodobo sme vnímali, že počet organizovanej mládeže vzrástol, suma ostávala rovnaká. Tým pádom bola inflácia na člena a financovanie sa znížilo z takmer 40 eur na 21 – 24 eur na jedného člena mládežníckej organizácie,“ doplnil Lizák. Tieto peniaze idú na grantové programy, programy služieb a priority, ktoré vyhlasuje ministerstvo pre mládežnícke organizácie.

Moderné centrum mládeže

Schválená novela má platiť od 1. januára 2020. Novela zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré sú dôležité pre rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky. Vznikne nový inštitút Moderné centrum mládeže.

„V prípade Moderného centra mládeže hovoríme o udeľovaní značky kvality existujúcim organizáciám pracujúcim s mládežou, nejde o vytváranie novej inštitúcie pod týmto názvom. Organizácie pracujúce s mládežou sa o značku kvality budú môcť uchádzať na základe vlastného rozhodnutia a na základe splnenia podmienok a kritérií vydaných vo výzve ministerstva školstva. Udelenie značky kvality by malo vypovedať o kvalite poskytovaných činností pre mládež, ktoré by mali reagovať na aktuálne potreby a podporovať mladých ľudí v ich rozvoji,“ uviedlo pre agentúru SITA počas legislatívneho procesu ministerstvo školstva.

Mládežnícky parlament

Podľa rezortu školstva sa vďaka 11 rokom účinnosti doterajšieho zákona vytvorili profesie ako koordinátor práce s mládežou a lektor v oblasti práce s mládežou.

„Cieľom novely je posilniť prácu s mládežou aj na regionálnej a miestnej úrovni práve prostredníctvom existencie koordinátorov práce s mládežou, ktorí budú vo VÚC a prípadne aj v mestách či obciach sieťovať jednotlivých aktérov pôsobiacich v tejto oblasti a zabezpečovať systematický, organizovaný a participatívny prístup k mladým ľuďom,“ vysvetlilo ministerstvo.

V súčasnosti existuje mládežnícky parlament, ktorý sa zriaďuje na základe rozhodnutia obce, ale nemá oporu v zákone. „Uvedená novela sa venuje aj mládežníckym parlamentom. Ministerstvo školstva predpokladá preto posilnenie postavenia mládežníckych parlamentov a participácie mladých ľudí na miestnej úrovni, ako aj posilnenie účelu, na ktorý sú zriaďované. Orgánom obce môže mládežnícky parlament pomôcť pri získavaní informácií, názorov a potrieb mladých ľudí a tie môžu byť následne využité v prospech fungujúcej samosprávy,“ dodalo ministerstvo.

Nová povinnosť pre dobrovoľníkov

Pôvodný návrh novely zákona o podpore práce s mládežou počítal s novou povinnosťou pre dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou, a to s predkladaním výpisu z registra trestov. Podľa odporcov by to dobrovoľníkov príliš zaťažilo.

K návrhu preto predložil pred začiatkom aktuálnej schôdze parlamentu pozmeňujúci návrh predseda parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD). Na jeho základe sa dodanie výpisu z registra trestov bude dobrovoľníkov týkať len, ak ich o to požiada ich dobrovoľnícka organizácia.

Rada mládeže Slovenska, ktorá zastupuje mládežnícke organizácie, navrhovala bezúhonnosť nepreukazovať, aby bol zákon pružnejší. Petrák však chcel dobrovoľníckym organizáciám dať možnosť preveriť si dobrovoľníka, ak majú podozrenie. Rada mládeže Slovenska pre agentúru SITA uviedla, že s daným kompromisom je spokojná.