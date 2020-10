Pre komoru učiteľov sú výsledky prieskumu o konšpiráciách a dezinformáciách v školstve alarmujúce

Slovenská komora učiteľov (SKU) považuje výsledky prieskumu, ktorý ukázal šírenie konšpirácií a dezinformácií medzi slovenskými učiteľmi, za alarmujúce. Pre agentúru SITA to uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková.

Reagovala tak na prieskum agentúry Focus vypracovaný pre Európsku ľudovú stranu a stranu Spolu.

Bežné chrípkové ochorenie

Prieskum odhalil, že 44 percent učiteľov považuje koronavírus za bežné chrípkové ochorenie a len 42 percent by sa dalo zaočkovať, ak by naň bola vakcína.

To, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí, si myslí 31 percent učiteľov druhého stupňa základných škôl. Takmer 40 percent opýtaných verí, že nosenie rúšok má negatívne zdravotné dôsledky.

Spomedzi oslovených respondentov si 59 percent myslí, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriu a 31 percent zastáva názor, že vznikol prirodzene v prírode.

V období od 25. septembra do 4. októbra sa na preiskume zúčastnilo 518 respondentov. Takmer 80 percent respondentov tvorili ženy.

Nepoteší ani iná analýza

„Sme vyspelou krajinou s najvyšším podielom ľudí, ktorí nedokážu kriticky vyhodnotiť dezinformácie, šírené konšpiračnými médiami. Keď k ich šíreniu prispievajú aj významní lekári či vrcholní predstavitelia štátu, poslanci, tak všetkých kriticky zmýšľajúcich ľudí čaká obrovský kus práce na náprave škôd,“ skonštatovala Puterková.

Poukázala zároveň na analýzu Voices of Central and Eastern Europe (Hlasy strednej a východnej Európy) zameranú na Slovensko, z ktorej vyplynulo, že 53 percent ľudí s univerzitným vzdelaním súhlasí s pravdivosťou konšpirácií či na to, že 60 percent slovenskej populácie si myslí, že svet riadia tajné spolky.

Analýza bola založená na prieskumoch verejnej mienky urobených v marci 2020 na reprezentatívnej vzorke populácie v desiatich členských štátoch Európskej únie.

Okrem Slovenska aj v Rakúsku, Bulharsku, Česku, Estónsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku. Prieskumy boli urobené na vzorke od tisíc do 1 047 respondentov.

Konšpiračné médiá pre žiakov

Agentúra Focus minulý rok zverejnila prieskum pre projekt People2People, o ktorom ako prvý informoval občiansky aktivista Jakub Goda na svojom blogu.

Viac ako polovica opýtaných učiteľov (53 percent) by vtedy odporučila svojim žiakom Zem a Vek, a takmer 60 percent Hlavné správy ako médiá, v ktorých môžu študenti nájsť dôveryhodné informácie o tom, čo sa deje doma a vo svete.

Uvedené médiá sú podľa webovej stránky konspiratori.sk označené za nedôveryhodné. Prieskumu sa zúčastnilo 523 pedagógov druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska.