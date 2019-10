Pre povinnú dochádzku detí do materských škôl nie je dostatok miest, do roku 2021 by sa to malo zmeniť

V materských školách zatiaľ nie je zabezpečených dostatok voľných miest, aby ich mohli od roku 2021 navštevovať všetky päťročné deti. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo škôlky 84 percent päťročných detí.

Do roku 2021 by mohla byť dostupná kapacita pre 97,5 percenta detí, čo však stále znamená 1 460 chýbajúcich miest.

Údaje vo štvrtok zverejnilo ministerstvo školstva na základe analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Povinné vzdelávanie v škôlkach pre päťročné deti zaviedol tento rok parlament.

Zvýšenie počtu miest

„Keď si zoberiete, že chýba zhruba 1 400 chýbajúcich miest a máme niekde 250 zmiznutých škôlok, tak pri priemernom počte detí by ani nebolo problematické tých 1 400 miest do systému dostať späť,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Za zmiznuté škôlky označila zavreté škôlky, ktoré v súčasnosti mestá a obce prenajímajú alebo používajú na iné účely. Ministerka tvrdila, že niektoré z týchto budov by sa dali zrevitalizovať a zapojiť do siete materských škôl.

Zvýšiť počet voľných miest v škôlkach chce ministerstvo pomocou eurofondov. Situáciu by tiež zlepšilo, keby deti do materských škôl dochádzali do okolitých obcí.

Najmenej v Košickom kraji

Najmenšie percento päťročných detí podľa analýzy dochádzalo v školskom roku 2018/2019 do materských škôl v okresoch Košického kraja.

Napríklad okresy Spišská Nová Ves, Košice – okolie a Trebišov mali podiel pod 70 percent, Michalovce a Gelnica nedosahovali ani 60 percent.

Celkovo v školskom roku 2018/2019 navštevovalo materské školy 84 percent päťročných detí. Mimo materských škôl bolo 9 601 detí, pričom sa sem radia aj deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté v sieti škôlok.