Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) uvoľnil z rezervy predsedu vlády 300-tisíc eur na realizáciu programu Teach for Slovakia.

Teach for Slovakia je vzdelávací program, ktorý bol založený v roku 2014 a je súčasťou medzinárodnej organizácie Teach for All.

Cieľom programu je zlepšiť vzdelávanie detí a zvýšiť počet lídrov v spoločnosti, ktorí sa venujú vzdelávaniu a školstvu. Informoval o tom Úrad vlády SR na svojej internetovej stránke.