Prešovská univerzita otvorila akademický rok, výučba bude prebiehať v rúškach a rukaviciach

Prešovská univerzita v Prešove (PU) v utorok 22. septembra oficiálne otvorila 24. akademický rok. Súčasťou otvorenia bolo aj udeľovanie Ceny rektora. Slávnostné zhromaždenie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnilo za dodržania prísnych hygienických opatrení s obmedzenou účasťou hostí. Viaceré hygienické opatrenia budú sprevádzať aj nový akademický rok.

Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, okrem povinnosti nosiť v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít odporúča vedenie univerzity v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou používať počas výučby aj rukavice.

Špeciálna miestnosť pre podozrivých študentov

Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné v miestnostiach dodržať šachovnicové sedenie študentov. „Pokiaľ to technické možnosti nedovolia, vedenie univerzity odporúča kontaktnú výučbu doplniť o online prenos,“ uviedla Polačková.

Univerzita zároveň v každej budove univerzity vyčlenila jednu miestnosť, do ktorej sa premiestni zamestnanec, resp. študent s podozrením na ochorenie COVID-19. To isté platí aj pre študentské domovy PU. Študent, ktorý bude pozitívny na COVID-19, resp. u ktorého vznikne podozrenie na dané ochorenie, okamžite preruší kontaktnú výučbu. Rovnako ju prerušia aj študenti, ktorí patria do študijnej skupiny nakazeného študenta.

„Myslím si, že univerzita sa podľa svojich možností pripravila na nasledujúci akademický rok. Bude síce iný ako všetky predchádzajúce, napriek tomu začíname nový semester s ambíciou, že ho v riadnom termíne aj ukončíme. A to aspoň z prevažnej časti prezenčnou formou, ktorá je pre univerzitné štúdium nevyhnutná,“ zdôraznil rektor PU Peter Kónya.

Zápis študentov pokračuje

Kónya v rámci otvorenia akademického roka udelil tradične aj Ceny rektora, ktoré odovzdal 36-tim tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 16-tim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a trom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora ocenil aj 18 študentov univerzity a ocenené boli aj štyri katedrové webstránky.

Na Prešovskú univerzitu je v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania aktuálne zapísaných 8 332 študentov, z toho 856 zahraničných študentov.

„Tento počet však nie je konečný, keďže zápis na niektorých fakultách ešte stále pokračuje. V tejto chvíli teda môžeme hovoriť iba o tom, že počet zapísaných študentov na všetkých formách a stupňoch štúdia nebude nižší ako v minulom akademickom roku, pričom časti zahraničných študentov zabránil v zápise sprísnený režim na štátnych hraniciach,“ vysvetlila Polačková.