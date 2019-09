Prešovský kraj investuje milióny eur do škôl v Poprade, najviac bude stáť výstavba telocvične

Prešovský samosprávny kraj plánuje preinvestovať na cesty, opravy budov a nákup strojov pre Správu a údržbu ciest (SÚC) v Popradskom okrese 1,4 milióna eur. Ďalších 8,6 milióna eur vrátane nenávratného finančného príspevku pôjde do škôl v okrese.

Oznámil to v stredu predseda kraja Milan Majerský na brífingu v rámci svojho pracovného výjazdu v Poprade, kde sa stretol aj so zástupcami obcí, organizácií a podnikateľského sektora.

Zmodernizujú cesty

Vlani investoval kraj do opráv havarijných úsekov ciest 1,2 mil. eur. Tento rok to bude spomínaných 1,4 milióna eur. Vďaka týmto financiám zrekonštruujú úsek Hozelec – prieťah, Podspády – štátna hranica Poľsko – Slovensko (Jurgów). Rovnako plánujú stavebno-bezpečnostné opatrenia v obci Lučivná.

Ďalších 9 miliónov eur použijú v rámci programu IROP na modernizáciu cesty Poprad – Starý Smokovec. Celkovo zrekonštruujú viac ako desať kilometrov ciest.

„Podpora regiónu je veľmi dôležitá. Hlavne v oblasti dopravnej infraštruktúry. Okres navštevuje každoročne niekoľko stotisíc turistov, preto je našou prioritou mať kvalitné cesty, ktoré budú vizitkou kraja. Verím, že aj tohtoročnou investíciou odstránime havarijné úseky ciest a zlepšíme dopravnú infraštruktúru v tomto regióne,“ uviedol Majerský.

Výstavba telocvične

Z plánovaných investícií v oblasti školstva vo výške 8,6 milióna eur pôjde najviac peňazí pre Strednú zdravotnícku školu v Poprade. Kraj podľa jeho predsedu vyčlenil na výstavbu telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom 1,1 milióna eur.

Časť finančných prostriedkov pôjde aj pre SOŠ remesiel a služieb, a to 838-tisíc eur, na SOŠ elektrotechnickú 1,36 milióna eur a Obchodnú akadémiu jeden milión eur.

Financie pôjdu aj do mesta Svit, kraj schválil 1,76 milióna eur pre SOŠ polytechnickú J. Antonína Baťu a pre SPŠ techniky a dizajnu 1,4 milióna eur. PSK investuje aj do Školy v prírode Detský raj vo výške 385-tisíc eur.

Možnosť duálneho vzdelávania

Prešovský župan dnes rovnako vyzdvihol spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú žiakom možnosť duálneho vzdelávania.

V súčasnosti je do tohto systému v okrese Poprad zapojených päť škôl s 81 žiakmi a 28 zamestnávateľmi. V tomto roku by sa počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania mal zvýšiť na 160.

„Systém duálneho vzdelávania je v Poprade veľmi dobre rozbehnutý. Teší ma, že v okrese budeme mať absolventov, ktorí budú vynikať nielen svojimi vedomosťami, ale aj zručnosťami,“ skonštatoval Majerský, ktorý verí, že do systému sa postupne zapoja aj ďalšie školy a firmy.