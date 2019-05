Prezident opäť nepodpísal zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, nemá potrebnú kvalitu

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska opätovne neodobril zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Agentúru SITA o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR. Zákon však platiť bude, keďže parlament 10. mája pôvodné veto prezidenta prelomil. Zákonom sa mení kreditový systém či prístup k atestáciám.

Vychovávateľom sa tiež znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním. Prezident vetoval zákon s tým, že nemá potrebnú kvalitu na to, aby sa stal funkčnou súčasťou vyváženého a stabilného právneho poriadku.

Podľa Slovenskej komory učiteľov ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný. Nový zákon podľa komory totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní. Proti zákonu preto protestovali desiatky učiteľov. Od 29. apríla do 7. mája každý deň hodinu stáli pred parlamentom. Vyvrcholením protestu bol 9. mája pochod z bratislavského Námestia slobody pred budovu Národnej rady SR.