Prezidentka Čaputová sa vyjadrila k reforme vysokých škôl, mala by garantovať slobodu akademického bádania či nezávislosť kandidátov

Za kvalitnú právnu úpravu zákona o vysokých školách bude prezidentka SR Zuzana Čaputová považovať takú, ktorá zaručí ústavou garantovanú slobodu akademického bádania a ktorá bude obsahovať dôveryhodné garancie odbornosti a nezávislosti kandidátov na pozície rektorov, dekanov a členov správnych rád vysokých škôl.

Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti po stretnutí so zástupcami vysokoškolských študentov. Podotkla, že pripravovaná novela vysokoškolského zákona by mala byť v prvom rade o tom, či študenti dostanú kvalitnejšie vzdelanie.

Prezidentku mrzí strata dôvery

„Kvalitná diskusia ohľadne prípravy akéhokoľvek zákona si vyžaduje dôveru zúčastnených strán a mrzí ma, že v prípade vysokoškolského zákona sa táto dôvera stráca,“ napísala.

Ako ďalej vysvetlila, študenti cítia obavy z rizika politizácie vysokých škôl cez politický vplyv na obsadzovanie rektorských, dekanských a ďalších pozícií na vysokých školách.

Finálnu verziu predstavia verejnosti

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium, bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 12. novembra.

Ministerstvo pripomienky vyhodnocuje a finálnu verziu plánuje predstaviť verejnosti. Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28. októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, nereflektuje jej požiadavky a politizuje vysoké školy.

Proti novele vznikla 5. novembra online petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, pod ktorú sa doteraz vyzbieralo viac ako 19 400 podpisov. Tiež sa 16. novembra uskutočnil Zodpovedný protest za slobodné univerzity začne pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí a pár dní predtým protest Filozofickej fakulty UK.