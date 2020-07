Pri druhej vlne koronavírusu sa už nezatvoria všetky školy, Gröhling pripravuje opatrenia

V prípade druhej vlny pandémie sa na školy nebude pozerať celoplošne, ale regionálne. To znamená, že školy by sa zatvárali len tam, kde bude najväčší problém so šírením koronavírusu. Pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Dotazník o dištančnom vzdelávaní

Ako dodal, na ministerstve už teraz pripravujú kroky, ktoré by mali pomôcť školám lepšie zvládnuť prípadnú ďalšiu vlnu ochorenia COVID-19. Na konkrétnejšie opatrenia však potrebujú informácie, preto začiatkom júla spustili dotazník, ktorý mal zachytiť názory, skúsenosti a potreby s dištančným vzdelávaním. Predbežne v auguste by mal z odpovedí Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) vytvoriť evaluačnú správu. Ministerstvo plánuje získať aj odozvu na letné školy, ktoré sa konajú v auguste.

Ministerstvo podľa Gröhlinga pripravuje opatrenia pre školy v prípade ďalšej vlny pandémie na báze semaforu a regionálnych rozdielov. Podľa ministra by totiž nebolo správne zatvárať školy napríklad v Košiciach, ak nastane problém v Bratislave. „To bude ten semafor, že budeme mať školy, ktoré budú zelené a budú normálne fungovať. Potom budeme mať školy, ktoré budú podľa semaforu oranžové a tu budeme v strehu a pripravovať viacero opatrení, ktoré chceme v danom regióne zaviesť,“ priblížil Gröhling. Červené označenie budú mať školy, ktoré sa zatvoria a budú svojich žiakov vzdelávať dištančne.

Pomoc letnými školami

Počas nedávnej prvej vlny pandémie bola prezenčná výučba na všetkých školách prerušená 16. marca. Materské školy a prvý až piaty ročník základných škôl sa mohli otvoriť od 1. júna. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl sa do lavíc mohli vrátiť 22. júna.

Vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy, majú pomôcť letné školy. Ministerstvo na ne vyčlenilo pol milióna eur, otvoria sa posledné tri augustové týždne a privítajú takmer 8 500 detí. Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.