Priemerný plat učiteľov na vysokej škole vzrástol, najviac zarábali na Technickej univerzite v Košiciach

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2021 bol 1 516 eur. Predstavuje to medziročný nárast o 0,94 percenta. Uvádza sa to vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2021. Priemerné platy vysokoškolských zamestnancov v roku 2021 sú v rozpätí od 1 298 eur do 1 756 eur.

Najnižšie priemerné platy

Najnižšie priemerné platy zarábali zamestnanci Katolíckej Univerzity v Ružomberku (1 298 eur), naopak najviac zarábali na Technickej univerzite v Košiciach (1 756). Priemerný plat v národnom hospodárstve bol 1 211 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,88 percenta.

Priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2021 podľa Výročnej správy bol 1 833 eur, čo však predstavuje medziročný pokles o 1,70 percenta. Pokles o 3,35 percenta zaznamenal priemerný plat profesorov, ktorý bol 2 626 eur a pokles o 1,38 percenta predstavuje priemerný plat docentov, ktorý bol 2 038 eur.

Plat profesorov

Priemerný plat profesorov v pomere k priemernému platu vysokoškolských učiteľov bol na úrovni 1,43 násobku a pomer priemerného platu vysokoškolského učiteľa k priemernému platu zamestnanca bol na úrovni 1,21 násobku.

Vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2021 sa ďalej uvádza, že priemerný plat výskumných pracovníkov na verejných vysokých školách dosiahol v roku 2021 výšku 1 689 eur. V porovnaní s priemerným platom z roku 2020 ide o 3,46 -percentný nárast. Priemerný plat neučiteľských zamestnancov vysokých škôl dosiahol výšku 1 134 eur, ide o 2,17 -percentný nárast oproti roku 2020.