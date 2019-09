Profesia učiteľa je podľa Sopka znevažovaná, ale Lubyová oponuje výrazným zvýšením platov

„Stále sme atakovaní. Naozaj už začínam mať dojem, že čím menej urobíte, tým lepšie,“ povedala to v sobotnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).

Spolu s ňou v relácii diskutoval člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko (OĽaNO). Podľa neho je profesia učiteľa v spoločnosti stále zaznávaná a znevažovaná a učitelia to cítia.

„Podľa mňa sa nemôže cítiť byť zaznávaný človek, ktorý je v takej profesii, kde došlo k najvyššiemu nárastu miezd v celej verejnej správe,“ oponovala ministerka.

Skokové navýšenie nástupného platu

Hlavnou témou sobotnej diskusnej relácie boli práve platy učiteľov, ich výšku opozícia dlhodobo kritizuje a sťažujú sa na ne aj samotní učitelia. „Dovolím si tvrdiť, že platy učiteľov sa nám podarilo veľmi výrazne navýšiť,“ uviedla ministerka. Podľa nej mzdy v školstve od 1. septembra 2016 do 1. januára 2020 kumulatívne porastú o 36 percent, takéto navýšenie podľa nej doteraz neurobila žiadna vláda. Skokové navýšenie nástupného platu pedagóga predstavuje podľa nej nárast o 9,5 percenta.

Podľa ministerky by nastupujúci učitelia mali výrazné zvýšenie pocítiť až v januári 2020, teda nie hneď v septembri tohto roka. Podľa šéfky rezortu sú učitelia a zamestnanci školstva víťazmi vo zvyšovaní miezd v štátnej a verejnej správe v tomto volebnom období, podľa Sopka zvýšenie stále nie je dostatočné. Opozičný poslanec upozornil, že plat učiteľa je stále nižší ako napríklad plat pokladníka v supermarkete.

Pri platoch učiteľov sa výrazne prejavujú aj regionálne rozdiely. Kým v regiónoch už platy začínajú byť pre učiteľov atraktívne, v Bratislave to tak podľa Sopka stále nie je. „Nie je tajomstvo, že pokladník v supermarkete zarobí naozaj viac ako učiteľ. Mladých ľudí to do súkromnej sféry láka viac. Peniaze k rozbehu do svojho života naozaj potrebujú,“ povedal poslanec.

Vyššie platy pre všetky profesie

Ministerka však uviedla, že zohľadniť v platoch učiteľov výšku nákladov podľa jednotlivých regiónov je technicky náročné, vyžaduje si to zber štatistických dát a určite to nie je úloha, ktorú by bolo možné stihnúť v tomto volebnom období.

Zvyšovanie platov podľa výšky životných nákladov by sa podľa nej malo týkať všetkých profesií vo verejnej správe, nielen učiteľov. „Je to veľmi technicky a komplexne náročná otázka,“ povedala.

Hostia diskutovali aj o asistentoch učiteľa. Podľa Sopka ministerstvo zďaleka nepokrylo ich potrebu na školách, ministerka tvrdí, že situáciu majú zdokumentovanú a nikto nebude o asistentov ukrátený. Kritériá na prideľovanie sú podľa nej nastavené dobre.

Návrhy sú šité horúcou ihlou

Sopko prízvukoval, že systémové legislatívne zmeny v školstve by sa mali diať vládnymi návrhmi zákonov a mali by prejsť riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.

Podľa poslanca OĽaNO sú šité horúcou ihlou. „Určite nie sú šité horúcou ihlou,“ oponovala ministerka a dodala, že zákon o pedagogických zamestnancoch prešiel riadnym pripomienkovým konaním.

Hostia sa dotkli aj témy tzv. obedov zadarmo, ktoré presadila vládna strana Smer-SD. Podľa Sopka je problémom, že nie je definovaný pojem „iná strava“, podľa neho tak vôbec nemusí ísť o teplý obed. Ministerka podotkla, že táto téma síce nepatrí rezortu školstva, ale rezortu práce, uviedla však, že zriaďovateľom škôl, ktorí chcú rozširovať počty jedální, vychádzajú v ústrety.